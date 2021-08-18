Tiền Giang: Phong tỏa 28.000 hộ dân tại TP. Mỹ Tho để xét nghiệm tầm soát Covid-19 trên diện rộng trong 10 ngày

Tin y tế 18/08/2021 19:49

Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, bên cạnh tiêm phòng vaccine, UBND TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vừa ban hành kế hoạch phong tỏa nhiều phường, xã để tiến hành xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng.

Theo VOV.vn đưa tin, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) tiến hành phong tỏa trong thời gian 10 ngày, nhằm kiểm soát địa bàn và triển khai chiến dịch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng với hơn 28.000 hộ dân trong vùng phong tỏa thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong.

Thời gian phong tỏa được áp dụng từ 00h ngày 18/8/2021 đối với khu vực 1, gồm phường 2, phường 3, phường 8, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, với  hơn 10.300 hộ dân. Từ 00h ngày 19/8/2021 tiếp tục phong tỏa đối với khu vực 2, gồm phường 1, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 gần 18.000 hộ dân.

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Từ ngày 18/8, 100 tổ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng toàn TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Tuổi trẻ

 

Theo thông tin của Tuổi trẻ, trong thời gian phong toả này, địa phương sẽ lập khoảng 100 tổ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng, trên cơ sở đó đánh giá đúng nguy cơ theo từng khu phố, ấp.

Ông Nguyễn Thành Công - Chủ tịch TP. Mỹ Tho - cho biết thêm, trong thời gian phong tỏa, các chốt chặn phong tỏa, kiểm soát địa bàn bảo đảm nguyên tắc "bên ngoài phong tỏa; bên trong cách ly". Người dân trong khu phong tỏa "ai ở yên nhà nấy".

Tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội; chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; cán bộ, công chức cơ quan nhà nước đi làm việc tại cơ quan theo phương án phòng, chống dịch thì được ra đường.

Bên cạnh, TP. Mỹ Tho sẽ cung ứng nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa, hỗ trợ các hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; bảo đảm công tác khám, điều trị bệnh cho người dân trong khu vực bị phong tỏa; huy động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch nói chung và cho chiến dịch tầm soát diện rộng nói riêng.

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