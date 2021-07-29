Thương cụ bà F0 già yếu tóc bạc, anh lính biên phòng bế từ tầng 4 ra tận xe đi điều trị: ‘Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’

Tin y tế 29/07/2021 18:55

Khi nghe tin cụ bà tuổi già sức yếu nhiễm Covid-19 sống ở trên tầng 4 không thể đi lại được, chiến sĩ trẻ là người xung phong bế bà xuống để đưa ra xe để đi điều trị.

Suốt hơn 3 tháng dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, có những hình ảnh, những câu chuyện xúc động về sự hi sinh vất vả của các chiến sĩ áo trắng đã chạm đến trái tim của người dân cả nước. 

Mới đây, mạng xã hội không khỏi rưng rưng trước hình ảnh chiến sĩ biên phòng đang bế cụ bà F0 già yếu đi điều trị. Theo thông tin từ người đăng tải thì sự việc diễn ra trong một khu cách ly ở Đà Nẵng. Người mặc đồ bảo hộ kín mít là Thượng úy Nguyễn Thanh Bình, đang công tác tại Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng). Khi nghe tin cụ bà tuổi già sức yếu, đầu tóc bạc phơ thuộc diện F0 sống ở trên tầng 4 không thể đi lại được, chính nam cán bộ này đã là người xung phong bế bệnh nhân xuống, đưa ra xe để đi điều trị. Khi thượng úy Bình bế cụ D. ra xe, bà lo lắng sẽ lây bệnh cho anh. Anh lính trẻ đã động viên cụ: "Má đừng ngại, cứ ôm lấy con".

Thương cụ bà F0 già yếu tóc bạc, anh lính biên phòng bế từ tầng 4 ra tận xe đi điều trị: ‘Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’ - Ảnh 1
Chiến sĩ biên phòng bế cụ bà từ tầng 4 xuống gây xúc động mạnh - Ảnh: Internet

 Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng) - người đã chụp tấm hình xúc động trên vào ngày 28/7, chia sẻ rằng bà P.T.D. (76 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ở tại phòng 407. Sau khi có kết quả xét nghiệm bà bị mệt, không dậy nổi nên thượng úy Bình đã bồng bà từ tầng 4 xuống. Nhìn thấy khoảnh khắc ấm áp này, không ít người đã rớm nước mắt. Bởi dù biết cụ bà đang là F0, nhưng Thượng úy vẫn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Ở trong hoàn cảnh đó, có lẽ chính anh là người thấu hiểu hơn ai hết, rằng những bệnh nhân lớn tuổi mắc Covid-19 đang phải mạnh mẽ chiến đấu tới nhường nào.

Thương cụ bà F0 già yếu tóc bạc, anh lính biên phòng bế từ tầng 4 ra tận xe đi điều trị: ‘Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’ - Ảnh 2
"Má đừng ngại, cứ ôm lấy con" - Ảnh: Internet

 Vượt lên nỗi đau về tinh thần và những vất vả của công việc, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn sẵn sàng dấn thân, hết mình với công việc. Những hình ảnh lạc quan về các y bác sĩ, niềm vui, sức trẻ của đông đảo lực lượng tuyến đầu tạo động lực cho tất cả mọi người cùng vượt qua khó khăn nơi tuyến đầu chống dịch. Trước đó, hình ảnh một tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ màu xanh đã nhảy múa trước một bé gái để cán bộ y tế dễ dàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đã "đốn tim" cộng đồng mạng.

Thương cụ bà F0 già yếu tóc bạc, anh lính biên phòng bế từ tầng 4 ra tận xe đi điều trị: ‘Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’ - Ảnh 3
Tình nguyện viên nhảy múa trước bé gái để giúp cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Internet

 Hay một đoạn clip ghi lại cảnh ghi lại cảnh hai nhân viên y tế nhảy múa cho trẻ em tại một chung cư đang bị phong tỏa ở TP.HCM cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Mặc trang phục bảo hộ, bất chấp nắng nóng, các nhân viên y tế vẫn hào hứng thực hiện những động tác dễ thương. Trong khi đó, các em nhỏ cũng hưởng ứng theo, nhảy múa rất nhiệt tình, tạo nên bầu không khí vô cùng đáng yêu.

Thương cụ bà F0 già yếu tóc bạc, anh lính biên phòng bế từ tầng 4 ra tận xe đi điều trị: ‘Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’ - Ảnh 4
Nhân viên y tế nhảy múa động viên các em nhỏ - Ảnh: Internet

 Ngoài việc khơi dậy nguồn năng lượng tích cực, các bác sĩ cũng kêu gọi mọi người hãy luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên và thực hiện nghiêm chỉ thị của địa phương để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi. 

Nhường nhà cho con vừa từ vùng dịch về, cha lẳng lặng dựng tạm chòi để ở: Nhìn cận cảnh căn chòi ai cũng ứa nước mắt

Nhường nhà cho con vừa từ vùng dịch về, cha lẳng lặng dựng tạm chòi để ở: Nhìn cận cảnh căn chòi ai cũng ứa nước mắt

Nghe tin con từ tâm dịch trở về, người cha liền tức tốc làm chòi để trú tạm, để con có thể an tâm cách ly tại nhà.

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