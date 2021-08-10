Thuốc đặc trị Covid-19 của Nga đang rao bán tràn lan trên MXH có thật sự hiệu quả và an toàn như lời quảng cáo?

Chẳng hạn mới đây, trên mạng xã hội, một vài tài khoản chia sẻ rao bán một loại thuốc do Nga sản xuất, được quảng cáo có khả năng đặc trị Covid-19 hoặc đề phòng nhiễm bệnh cho ai chưa tiêm vaccine. Thậm chí, để củng cố lòng tin của người mua, những người bán hàng còn đính kèm cả những bài báo đến từ các trang chính thống đưa tin về loại thuốc này.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhiều loại thuốc ra đời với công dụng được đồn thổi là "thần dược" điều trị COVID-19. Mặc dù giá trị "đắt xắt ra miếng" và công dụng chưa rõ tính năng thế nào nhưng người dân vẫn đổ xô tìm kiếm và thu mua những loại thuốc này.

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa Areplivir trên mạng xã hội là có thể thấy được rất nhiều người nhận gom mua, có hóa đơn từ hiệu thuốc vô cùng uy tín. Mặc dù giá bán rơi vào khoảng 2 – 2,6 triệu đồng/hộp nhưng lượng người hỏi mua và tương tác trên các trang bán thuốc này vẫn khá đông.

Theo như quảng cáo, được biết, loại thuốc này có tên là Areplivir (Арепливир) hoặc Coronavir hoặc Avifavir tùy theo nhà sản xuất, hiện đã được Bộ Y tế Nga cấp phép điều trị ngoại trú. Đồng thời, "bằng chứng" cho thấy người sáng chế ra loại thuốc này đã được Tổng thống Nga ghi công và hiện còn được bán đại trà nên càng nhiều người tin tưởng vào tác dụng của thuốc.

Tại Nga, thuốc Areplivir muốn sử dụng vẫn cần phải được bác sĩ hướng dẫn - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Thể thao và Văn hoá, tìm hiểu thêm thông tin về loại thuốc này từ 1 số người Việt đang sinh sống tại Nga, họ cho hay rằng mọi người cần phải cẩn thận trước những lời rao bán phóng đại tác dụng hay sự tư vấn không cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cụ thể, tài khoản T.L hiện đang sống ở thành phố Lipetsk, Nga có viết: “Nhiều người ở Việt Nam đã nhắn tin và điện cho mình nhờ tư vấn hoặc mua giúp thuốc Areplivir để uống phòng nhiễm virus Corona. Thực ra Areplivir không hề có đặc tính phòng ngừa nhiễm như quảng cáo.

Thuốc này chỉ được dùng khi bệnh nhân đã có triệu chứng lâm sàng nhiễm SARS-Cov-2 và tác dụng chính của nó là ngăn chặn virus phát triển trong cơ thể. Chỉ được dùng thuốc khi có sự tư vấn của bác sỹ điều trị bởi vì thuốc có nhiều tác dụng phụ khá nguy hiểm.”

Bên cạnh, anh T.L cho biết đúng là thuốc này đang được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc ở Nga. Tuy nhiên, tình hình thực tế những ngày gần đây nước Nga đều có thêm hàng chục nghìn ca nhiễm mới cùng 600-700 bệnh nhân không qua khỏi, vì vậy có thể thấy thuốc Areplivir đang rao bán tràn lan chưa thật sự có hiệu quả.

Rất nhiều người bán và có không ít người mua vì tin vào tác dụng 'thần thánh' của thuốc như quảng cáo - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin của Nhịp Sống Việt, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM cũng khẳng định tại Việt Nam chưa có thuốc điều trị Covid-19 nào được bán rộng rãi trên thị trường. Thế nên, các sản phẩm được quảng cáo rất có thể chỉ là mạo danh, thuốc giả. Người dân không được phép tùy tiện mua sử dụng, có thể khiến tiền mất tật mang.

Đồng thời, bác sĩ Khanh cho biết mỗi bệnh nhân Covid-19 đều có phác đồ điều trị riêng, dùng thuốc gì, sản phẩm nào,… đều phải căn cứ vào tình hình cụ thể, bác sĩ mới kê đơn. Tuyệt đối không có chuyện cứ mua sản phẩm thuốc điều trị Covid-19 nào đó, tự sử dụng là có thể hết bệnh.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có loại thuốc nào được chính thức khẳng định điều trị Covid-19 hiệu quả. Những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến thuốc điều trị Covid-19, chỉ là những tin đồn truyền miệng, lời đồn thổi hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho lời khuyên rằng: "Người dân không nên tích trữ thuốc được đồn là điều trị bệnh Covid-19 rồi tự ý uống, tự ý chữa tại nhà bằng những sản phẩm này, có thể dẫn đến tiền mất tật mang. Tốt nhất, khi nghi ngờ hoặc xác định mình nhiễm bệnh nên khai báo y tế để được can thiệp cũng như có những hướng dẫn kịp thời, đầy đủ".