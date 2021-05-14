Chiều 14/5, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, bệnh viện có thêm một bác sĩ dương tính với nCoV. Đây là F1 của bác sĩ 55 tuổi đã được CDC Hà Nội xác định dương tính vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ Vnexpress, ca bệnh này là người làm cùng nam bác sĩ 55 tuổi - người vừa được phát hiện dương tính Covid-19 vào chiều hôm nay.

Hiện 2 bác sĩ này đã được đưa đi cách ly và điều trị bệnh tại bệnh viện Bắc Thăng Long. Được biết, cả hai bác sĩ chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Cả hai chưa được Bộ Y tế ghi nhận nên là ca nghi nhiễm.

Về phía Bệnh viện Phổi Trung ương, ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện cho biết sau khi bác sĩ 55 tuổi có kết quả dương tính, bệnh viện đã lập tức truy vết, xét nghiệm tất cả những người cùng phòng, phát hiện thêm một ca.

Hai bác sĩ nghi nhiễm Covid-19 làm tại phòng chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương, ở xa khu khám bệnh, không tiếp xúc với bệnh nhân nên bệnh viện không phải phong tỏa, không ảnh hưởng đến khám và điều trị. Trong phòng có 5 người làm việc với hai bác sĩ đều đã được đưa đi cách ly. Các F2 được chỉ đạo làm việc tại nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, nam bác sĩ sinh năm 1966 đi du lịch thành phố Đà Nẵng từ 29/4 đến 25. Ngày 2/5, anh cùng mẹ và con gái trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội (chuyến bay này có vợ chồng Giám đốc công ty Hacinco mắc Covid-19). Sau khi mẹ của ông có kết quả dương tính, ngày 13/5, bác sĩ được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Đến chiều ngày 14/5 ông cũng có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

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