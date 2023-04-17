Số ca mắc sốt xuất huyết tăng "vọt" ghi nhận hơn 25.000 trên cả nước

Về các dịch bệnh truyền nhiễm khác ổn định, không ghi nhận các ổ dịch lớn; các dịch bệnh lưu hành, các bệnh có vaccine dự phòng trong nước như cúm, sởi... cơ bản được kiểm soát.

Theo thông tin báo Pháp luật, thống kê tình hình dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 của Cục Y tế dự phòng cho thấy, năm 2022 cả nước ghi nhận 371.000 ca mắc sốt xuất huyết, có 144 trường hợp tử vong. Số mắc tăng hơn 5 lần, số ca tử vong tăng 5,3 lần so với năm 2021. Bệnh tay, chân, miệng cũng ghi nhận hơn 66.000 trường hợp mắc, có ba ca tử vong (số mắc tăng 1,7 lần, số ca tử vong giảm 8 ca). Bệnh dại, ghi nhận 70 ca tử vong, tăng 4 ca so với năm 2022.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay cả nước đã ghi nhận được 25.490 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 3 ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là: TP HCM, Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hoà.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận định, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi. Ngoài ra, dịch COVID-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi tiếp tục xuất hiện và lây lan (Marburg, cúm A (H5N1).

TS Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y - Ảnh: Dân trí

Nguồn tin từ Dân trí, TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cúm H3N8 từ Trung Quốc chưa biết lúc nào xâm nhập vào nước ta. Xu hướng mở cửa, áp lực môi trường khiến tần suất xuất hiện bệnh dịch mới nổi dày hơn. Được biết, Trung Quốc mới đây ghi nhận ca tử vong vì cúm H3N8 đầu tiên trên thế giới. Đây là ca nhiễm thứ 3 của chủng cúm gia cầm này trên người được báo cáo trên thế giới, đều từ Trung Quốc.

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - Ảnh: Dân trí

Ngoài ra, một số bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết..., bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine cũng có nguy cơ gia tăng số mắc; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đạt như mong muốn; số chưa tiêm chủng cao, khả năng miễn dịch giảm.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng thời gian qua là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa. Bên cạnh đó là tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chủ động, quyết liệt xảy ra tại một số nơi, một số thời điểm. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nhất quán.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, để công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới hiệu quả, ngoài việc triển khai các cơ quan chức năng rất cần sự chung tay phòng, chống dịch của chính người dân.