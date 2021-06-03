Sáng 3/6, Việt Nam ghi nhận thêm 57 ca nhiễm Covid-19

Bản tin sáng 3/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 56 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang đã có đến 52 ca; Lạng Sơn 3 ca và Hải Dương 1 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, tính từ 18h ngày 02/6 đến 6h ngày 03/6 có 57 ca mắc mới (BN7814-7870): - 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. - 56 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (32), Bắc Ninh (20), Lạng Sơn (3), Hải Dương (1). Tính đến 6h ngày 03/6: - Việt Nam có tổng cộng 6.350 ca ghi nhận trong nước và 1.520 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.780 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới: 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh - CA BỆNH BN7815 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngày 31/5/2021, từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 02/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 56 ca ghi nhận trong nước - CA BỆNH BN7814, BN7819-BN7828, BN7830-BN7848, BN7850, BN7854 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN7849, BN7851-BN7853, BN7855-BN7870 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 10 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 9 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Quế Võ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN7816-BN7818 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 1 ca là F1, 2 ca liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung - Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 02/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN7829 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 02/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-3-6-viet-nam-ghi-nhan-them-57-ca-nhiem-covid-19-407469.html Theo Lan Anh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-3-6-viet-nam-ghi-nhan-them-57-ca-nhiem-covid-19-407469.html