Sáng 25/7: Có 3.979 ca mắc COVID-19

Tin y tế 25/07/2021 06:04

Bản tin dịch COVID-19 sáng 25/7 của Bộ Y tế cho biết có 3.979 ca mắc, trong đó riêng TP.HCM 2.328 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 94.913 ca mắc. Đã có hơn 4,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng ở nước ta.

Thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 19h ngày 24/7 đến 6h ngày 25/7 có 3.979 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 3.973 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.328), Bình Dương (881), Tiền Giang (218), Đồng Nai (134), Tây Ninh (127), Khánh Hòa (82), Vĩnh Long (50), Bến Tre (33), Cần Thơ (18), Trà Vinh (17), Kiên Giang (17), Đà Nẵng (16), Phú Yên (14), Hà Nội (11), Sóc Trăng (9), Bình Phước (6), Bắc Ninh (4), Hậu Giang (3), Đắk Nông (2), An Giang (2), Nghệ An (1) trong đó có 922 ca trong cộng đồng.

 

- Tính đến sáng ngày 25/7, Việt Nam có tổng 94.913 ca mắc, trong đó có 2.178 ca nhập cảnh và 92.735 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 91.165 ca, trong đó có 14.809 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình.

Sáng 25/7: Có 3.979 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1
Ảnh: Sức khỏe và Đời sống 

Tình hình điều trị

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 17.583 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca.

Sáng 24/7: Có 3.991 ca mắc COVID-19

Sáng 24/7: Có 3.991 ca mắc COVID-19

Bản tin dịch COVID-19 sáng 24/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.991 ca mắc COVID-19, TP.HCM ghi nhận 2.070 ca.

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Từ khóa:   Covid BN Covid-19 Bệnh nhân Covid-19

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