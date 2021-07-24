Sáng 24/7: Có 3.991 ca mắc COVID-19

Bản tin dịch COVID-19 sáng 24/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.991 ca mắc COVID-19, TP.HCM ghi nhận 2.070 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 19h ngày 23/7 đến 6h ngày 24/7 có 3.991 ca mắc mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.070), Long An (604), Bình Dương (523), Tiền Giang (220), Tây Ninh (132), Đồng Nai (122), Khánh Hòa (104), Bến Tre (52);

Đà Nẵng (36), Đồng Tháp (29), Vĩnh Long (25), Vĩnh Phúc (18), Kiên Giang (14), Phú Yên (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (8 ), Hậu Giang (6), Hà Nội (5), Hưng Yên (4), Đắk Lắk (3) trong đó có 2.073 ca trong cộng đồng.

- Vào sáng ngày 24/7, Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14-22/7/2021 tại các khu cách ly và khu phong toả.

Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến sáng ngày 24/7, Việt Nam có tổng 86.957 ca mắc, trong đó có 2.145 ca nhập cảnh và 84.812 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 83.242 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

NÓNG: Sáng 23/7, thêm 3.898 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 3.302 ca Bản tin dịch COVID-19 sáng 23/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.898 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP.HCM đã chiếm đến 3.302 ca.

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