Sáng 2/6, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19 trong nước

Bản tin sáng 2/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 53 ca mắc COVID-19 trong nước ghi nhận tại 3 tỉnh, thành phố là: Bắc Giang 48 ca, Bắc Ninh 3 ca và TP Hà Nội 2 ca.
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Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:
Tính từ 18h ngày 01/6 đến 6h ngày 02/6 có 53 ca mắc mới (BN7573-7625):
- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
- 53 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (48), Bắc Ninh (3), Hà Nội (2).
Tính đến 6h ngày 02/6:
- Việt Nam có tổng cộng 6.118 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh.
- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.548 ca.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
- CA BỆNH BN7373-BN7577, BN7580-BN7582, BN7585-BN7593, BN7595-BN7625 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN7578-BN7579, BN7594 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN7583-BN7584 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 2 ca là F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Trên thế giới
- Cả thế giới có 171.864.000 ca mắc, trong đó 154.351.338 đã khỏi bệnh; 3.575.407 vong và 13.938.255 điều trị (90.721 ca diễn biến nặng).
- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 398.296 ca, tử vong tăng 9.271 ca.
- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 19.970 ca, trong đó: Malaysia tăng 7.105 ca, Philippines tăng 5.177 ca, Indonesia tăng 4.824 ca, Thái Lan tăng 2.230 ca, Campuchia tăng 616 ca, Singapore tăng 18 ca.