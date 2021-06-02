Sáng 2/6, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19 trong nước

Tin y tế 02/06/2021 06:06

Bản tin sáng 2/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 53 ca mắc COVID-19 trong nước ghi nhận tại 3 tỉnh, thành phố là: Bắc Giang 48 ca, Bắc Ninh 3 ca và TP Hà Nội 2 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 01/6 đến 6h ngày 02/6 có 53 ca mắc mới (BN7573-7625):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 53 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (48), Bắc Ninh (3), Hà Nội (2).

Tính đến 6h ngày 02/6:

- Việt Nam có tổng cộng 6.118 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.548 ca.

 

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN7373-BN7577, BN7580-BN7582, BN7585-BN7593, BN7595-BN7625 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7578-BN7579, BN7594 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7583-BN7584 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 2 ca là F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 2/6, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19 trong nước - Ảnh 1
Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trên thế giới

- Cả thế giới có 171.864.000 ca mắc, trong đó 154.351.338 đã khỏi bệnh; 3.575.407 vong và 13.938.255 điều trị (90.721 ca diễn biến nặng).

- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 398.296 ca, tử vong tăng 9.271 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 19.970 ca, trong đó: Malaysia tăng 7.105 ca, Philippines tăng 5.177 ca, Indonesia tăng 4.824 ca, Thái Lan tăng 2.230 ca, Campuchia tăng 616 ca, Singapore tăng 18 ca.

Sáng 2/6, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19 trong nước - Ảnh 2

TP.Thủ Đức ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng

TP.Thủ Đức ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19 mới liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tối 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố TP.Thủ Đức vừa ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19. Đáng nói cả 2 trường hợp đều có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

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Từ khóa:   Covid-19 bệnh nhân Covid-19 Việt Nam

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