Sáng 15/3, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, vắc xin COVIVAC sẽ chính thức được tiêm thử nghiệm lâm sàng

Tính từ 18h ngày 14/3 đến 6h ngày 15/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Bản tin 6h ngày 15/3 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 14/3 đến 6h ngày 15/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.554 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.
Hiện nay, đang có 39.612 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 503; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 16.056; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 23.054.
Về công tác điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.086 bệnh nhân COVID-19.
Đến nay, Việt Nam đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 11.605 người. Riêng ngày 14/3 tiêm 1.382 người, trong đó xuất hiện 2 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, nhưng đều được phát hiện và xử trí kịp thời, hiện tại sức khoẻ đã ổn định.
Ngoài ra, hôm nay, ngày 15/3, vắc xin phòng COVID-19 "made in Việt Nam" COVIVAC sẽ chính thức tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Được biết, dự án nghiên cứu thử nghiệm vắc xin COVIVAC của IVAC trực thuộc Bộ Y tế, được nghiên cứu từ tháng 5/2020 trên cơ sở hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế sản xuất.