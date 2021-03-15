Sáng 15/3, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, vắc xin COVIVAC sẽ chính thức được tiêm thử nghiệm lâm sàng

Tính từ 18h ngày 14/3 đến 6h ngày 15/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Bản tin 6h ngày 15/3 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 14/3 đến 6h ngày 15/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.554 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Hiện nay, đang có 39.612 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 503; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 16.056; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 23.054.

Về công tác điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.086 bệnh nhân COVID-19.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 11.605 người. Riêng ngày 14/3 tiêm 1.382 người, trong đó xuất hiện 2 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, nhưng đều được phát hiện và xử trí kịp thời, hiện tại sức khoẻ đã ổn định.

Ngoài ra, hôm nay, ngày 15/3, vắc xin phòng COVID-19 "made in Việt Nam" COVIVAC sẽ chính thức tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Được biết, dự án nghiên cứu thử nghiệm vắc xin COVIVAC của IVAC trực thuộc Bộ Y tế, được nghiên cứu từ tháng 5/2020 trên cơ sở hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế sản xuất.

Bộ Y tế chính thức vào cuộc vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo trong khám, chữa bệnh Sau thông tin về quá trình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông này.

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