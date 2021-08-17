Phú Thọ: Đang làm vườn, người phụ nữ đau đầu rồi rơi vào hôn mê ngay lập tức vì căn bệnh 'tử thần'

Tin y tế 17/08/2021 15:03

Khi đang làm vườn, bà P. bỗng nhiên xuất hiện nhiều cơn đau đầu, choáng váng, một nửa cơ thể yếu đi, cố gắng gọi người nhà ra đỡ trước khi rơi vào hôn mê.

Theo thông tin của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Ân - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa cứu sống một người bệnh bị đột quỵ do tắc động mạch thân nền. Được biết, bệnh nhân là bà K.T.P (65 tuổi, trú tại Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập).

 

Cụ thể, khoảng 7h sáng ngày 12/8, khi đang làm vườn, bà P. bỗng nhiên xuất hiện nhiều cơn đau đầu, choáng váng, một nửa cơ thể yếu đi, cố gắng gọi người nhà ra đỡ trước khi rơi vào hôn mê. Sau đó, người nhà bà P. đã lập tức được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng liệt nửa người bên phải, tim đập nhanh.

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Bà P được cứu sống và đang hồi phục dần sau ca phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện Phú Thọ

Qua thăm khám ban đầu nhận định các dấu hiệu của đột quỵ, kết quả chụp cắt lớp vi tính CT-Scan 128 dãy dựng mạch máu não cho thấy người bệnh bị tắc động mạch thân nền giờ thứ 3. Tắc động mạch thân nền nếu để trễ can thiệp, cứ mỗi phút có đến 2 triệu tế bào thần kinh bị chết không thể phục hồi. Trước tiên lượng tử vong cao nếu không cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra kết luận người bệnh cần can thiệp nội mạch lấy huyết khối – một phương pháp hiện đại, đòi hỏi kỹ thuật cao chỉ được triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để lấy huyết khối ra khỏi não.

Được sự đồng ý của gia đình, ê kíp cấp cứu do Thạc sĩ Bác sĩ Phan Ngọc Nhu đã nhanh chóng chuyển người bệnh đến phòng can thiệp. Bác sĩ Nhu đặt luồn ống từ động mạch đùi dẫn lên tới não nơi huyết khối làm tắc động mạch, sau đó dẫn lưu khối huyết này ra ngoài để máu lưu thông lên não.

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Bác sĩ Phan Ngọc Nhu cùng kíp can thiệp mạch cho người bệnh - Ảnh: Bệnh viện Phú Thọ

Sau hơn 1 giờ can thiệp thủ thuật, động mạch thân nền đã được tái thông hoàn toàn, bà P. đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau can thiệp, người bệnh dần tỉnh táo trở lại và đang được tiếp tục theo dõi điều trị và phục hồi chức năng vận động tại Trung tâm Đột quỵ.

Động mạch thân nền là động mạch mạch cấp máu quan trọng nhất trong cơ thể. Vì vậy, nếu không có chuyên môn, chẩn đoán chính xác, kịp thời thì người bệnh dễ dẫn tới hôn mê sâu, liệt nửa người, liệt tứ chi, ngưng tim và rất nhanh chóng dẫn tới tử vong. Nhiều trường hợp dù sống nhưng phải thở máy lâu dài, sống thực vật, tạo gánh nặng tâm lý, kinh tế cho gia đình người bệnh.

Qua đây, những trường hợp xuất hiện dấu hiệu đột quỵ như chóng mặt, giảm thị lực, tê liệt vận động,... cần nhanh chóng đưa đến Trung tâm, Bệnh viện để được chẩn đoán cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế di chứng sau đột quỵ.

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