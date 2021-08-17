Theo thông tin của Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Ân - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa cứu sống một người bệnh bị đột quỵ do tắc động mạch thân nền. Được biết, bệnh nhân là bà K.T.P (65 tuổi, trú tại Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập).

Cụ thể, khoảng 7h sáng ngày 12/8, khi đang làm vườn, bà P. bỗng nhiên xuất hiện nhiều cơn đau đầu, choáng váng, một nửa cơ thể yếu đi, cố gắng gọi người nhà ra đỡ trước khi rơi vào hôn mê. Sau đó, người nhà bà P. đã lập tức được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng liệt nửa người bên phải, tim đập nhanh.

Bà P được cứu sống và đang hồi phục dần sau ca phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện Phú Thọ

Qua thăm khám ban đầu nhận định các dấu hiệu của đột quỵ, kết quả chụp cắt lớp vi tính CT-Scan 128 dãy dựng mạch máu não cho thấy người bệnh bị tắc động mạch thân nền giờ thứ 3. Tắc động mạch thân nền nếu để trễ can thiệp, cứ mỗi phút có đến 2 triệu tế bào thần kinh bị chết không thể phục hồi. Trước tiên lượng tử vong cao nếu không cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra kết luận người bệnh cần can thiệp nội mạch lấy huyết khối – một phương pháp hiện đại, đòi hỏi kỹ thuật cao chỉ được triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để lấy huyết khối ra khỏi não.