Phát hiện thêm loại virus corona mới lây nhiễm sang người, có khả năng bắt nguồn từ loài chó

Được biết, thời điểm đó, virus Zika đang lây lan ở Haiti. Các quan chức y tế Mỹ lo ngại nhóm nhân viên y tế trên có thể đã nhiễm virus Zika và mang mầm bệnh về bang Florida nên buộc phải lấy mẫu nước tiểu của mỗi người và yêu cầu ông Lednicky xác nhận họ có nhiễm virus Zika hay không.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 5/11, trang tin NPR cho biết, đầu năm 2017, khoảng 20 nhân viên nhân viên y tế sau khi làm công tác tình nguyện tại Haiti quay trở về bang Florida - Mỹ thì cảm thấy không khoẻ. Nhà virus học tại Trường ĐH Florida John Lednicky nói: "Họ bị sốt nhẹ chứ không bệnh nặng".

Bất ngờ thay, ông Lednicky quả thật tìm thấy một loại virus corona mới được nhiều nhà khoa học tin rằng đó có thể là một mầm bệnh mới lây lan sang người - một loại virus corona thứ tám. Loại virus corona mới này có khả năng bắt nguồn từ loài chó.

Sau khi tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp PCR và kết quả cho thấy tất cả họ đều âm tính với virus Zika. Tuy nhiên, ông Lednicky lại nghi ngờ trong các mẫu nước tiểu lại chứa một loại virus khác nên lấy mẫu của 6 người để cho vào tế bào khỉ, mục đích là phát hiện cố gắng cô lập virus để xem có thể phát hiện được chúng hay không.

Các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Duke và Trường ĐH Ohio đặt tên cho 'virus chó' là CCoV-HuPn-2018 - Ảnh minh họa: Internet

Hồi tháng 5, các nhà khoa học tại Trường ĐH Duke (Mỹ) tuyên bố đã phát hiện một loại virus corona gần giống như virus Haiti trên trẻ em ở một bệnh viện Malaysia. Các nhà nghiên cứu tìm thấy virus trong đường hô hấp của 3% trong số 301 bệnh nhân được xét nghiệm. Trình tự gien của virus đến từ Malaysia này cho thấy, nó có khả năng bắt nguồn từ loài chó, theo nhà virus học Anastasia Vlasova.

Ông Lednicky và các đồng nghiệp cũng phát hiện trình tự gien của virus ở Haiti giống virus ở Malaysia tới 99,4%. Phát hiện này được công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases vào cuối tuần trước.

Những phát hiện vừa nêu có vẻ đáng báo động song các nhà nghiên cứu không có bằng chứng virus corona mới này có thể lây lan giữa người với người hoặc bùng phát trên khắp thế giới. Ông Lednicky cho rằng, virus corona mới có thể lây lan rộng rãi nhưng không ai chú ý đến nó. Nó hiện diện ở khắp mọi nơi, lây lan cho những người tiếp xúc với chó hoặc con người phát triển một khả năng miễn dịch với nó bằng cách tiếp xúc với virus tương tự. Một số nhà khoa học cho rằng các bác sĩ và các nhà nghiên cứu nên tích cực tìm kiếm virus này ở các bệnh nhân.

Giải thích việc virus tại Malaysia có thể gây bệnh cho nhóm nhân viên y tế ở Haiti, bà Saif đưa ra hai giả thuyết: hoặc là một loại virus gần như giống hệt nhau trên loài chó lây lan sang người ở hai nước trong cùng một năm; hoặc là virus đang tồn tại trên người - ở mức thấp - tại nhiều nơi trên thế giới mà chưa bị phát hiện.

Trong khi đó, nhà dịch tễ học Jonna Mazet, Trường ĐH California (Mỹ), bình luận việc phát hiện ra "virus chó" thực sự là tin tốt vì các nhà khoa học có thời gian để nghiên cứu, tạo công cụ chẩn đoán và hiểu rõ những gì nó có thể gây ra để ngăn chặn kịp thời.