Phát hiện ổ dịch trong trường THCS ở Đắk Lắk, triển khai tiêm vắc xin diện rộng

Tin y tế 19/04/2023 19:14

Chiều 19/4, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, 15 học sinh trong lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương (TP Buôn Ma Thuột) dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin báo Người lao động, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột, thông báo hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại lớp 8D, Trường THSC Trưng Vương sức khỏe đều ổn định, đang được cách ly, điều trị tại nhà. Ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn lớp học, theo dõi sát tình hình để có hướng xử lý cho phù hợp.

Phát hiện ổ dịch trong trường THCS ở Đắk Lắk, triển khai tiêm vắc xin diện rộng - Ảnh 1
Trường THCS Trưng Vương hiện đã ghi nhận 15 học sinh trong 1 lớp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, ngày 17/4, một học sinh của lớp 8D, Trường THCS Trưng Vương có biểu hiện khó chịu, rát họng, ho, sốt nhẹ nên tự test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được tin báo, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và ghi nhận thêm 4 học sinh cùng lớp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, đến sáng 19/4, Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại lớp 8D và ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Phát hiện ổ dịch trong trường THCS ở Đắk Lắk, triển khai tiêm vắc xin diện rộng - Ảnh 2
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trong một đợt dịch trước đây ở TP.Buôn Ma Thuột - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 26 trường hợp mắc COVID-19.

RÀ SOÁT, TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN DIỆN RỘNG

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham gia rà soát đối tượng, tổ chức chiến dịch tiêm chủng tại địa phương một cách khẩn trương, hiệu quả, an toàn và đạt tỷ lệ cao.

Yêu cầu ngành y tế khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các nhóm tuổi khi được phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

TP.HCM: Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong trường học để phòng dịch COVID-19

TP.HCM: Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong trường học để phòng dịch COVID-19

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã gửi văn bản khẩn yêu cầu các giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong trường học.

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Từ khóa:   covid-19 tiem vaccine hoc sinh mac covid-19

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