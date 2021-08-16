Phát hiện nhiều ca dương tính mới trong cộng đồng, Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động dạy học của các cơ sở kinh doanh giáo dục

Tin y tế 16/08/2021 20:01

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

Theo báo Hà Tĩnh, chiều ngày 16/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

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Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động dạy học tập trung của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục từ 7h ngày 17/8/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, quán triệt nghiêm nội dung này. Tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan soát xét, tham mưu triển khai các hoạt động năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COV1D-19.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, ngày 10/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định 2840/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần.

Theo ghi nhận từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, chiều 16/8, Hà Tĩnh phát hiện 11 ca mắc COVID-19, trong đó: 2 ca trong cộng đồng; 9 ca đi về trên chuyến bay, đã được cách ly trước đó.

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