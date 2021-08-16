Phát hiện nhiều ca dương tính mới trong cộng đồng, Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động dạy học của các cơ sở kinh doanh giáo dục

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong hoạt động giáo dục và đào tạo.
Theo báo Hà Tĩnh, chiều ngày 16/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong hoạt động giáo dục và đào tạo.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động dạy học tập trung của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục từ 7h ngày 17/8/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.
UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, quán triệt nghiêm nội dung này. Tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan soát xét, tham mưu triển khai các hoạt động năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COV1D-19.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, ngày 10/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định 2840/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần.
Theo ghi nhận từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, chiều 16/8, Hà Tĩnh phát hiện 11 ca mắc COVID-19, trong đó: 2 ca trong cộng đồng; 9 ca đi về trên chuyến bay, đã được cách ly trước đó.