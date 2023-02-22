Nhờ kịp thời mổ khẩn để lấy dị vật hình dạng hạt đang phình to trong ruột, bệnh nhi may mắn thoát nguy cơ thủng ruột, giảm nguy cơ nhiễm trùng và nhiễm độc toàn thân.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 21/2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay đơn vị này vừa phẫu thuật lấy một hạt nở phình to gây bít đường ruột cho bé gái 13 tháng tuổi (sống tại huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Trước khi nhập viện, bé gái bị nôn sữa và dịch trong sau bú kèm quấy khóc. Bé được đưa đi khám ngoại trú nhưng chưa ghi nhận bất thường sau khi siêu âm và phải nhập viện theo dõi.

Ngày tiếp theo, bé tiếp tục bị nôn sau bú kèm dịch vàng và quấy khóc nhiều. Kết quả siêu âm bụng cho thấy các quai ruột giãn ứ dịch.

Kết quả X-quang ghi nhận bé bị tắc ruột non và bụng chướng tăng dần. Đồng thời, CT scan bụng phát hiện các quai ruột non giãn lớn, có quai ruột chuyển tiếp, đoạn ruột xẹp nằm giữa hai đoạn ruột giãn và đại tràng xẹp.

Nhờ kịp thời mổ khẩn để lấy dị vật hình dạng hạt đang phình to trong ruột, bệnh nhi may mắn thoát nguy cơ thủng ruột, giảm nguy cơ nhiễm trùng và nhiễm độc toàn thân. Sau mổ, tình trạng bé gái ổn định, hồi phục đường tiêu hóa và sớm được xuất viện.

Dị vật hình dạng tròn, có thể giãn nở được lấy ra trong ruột bệnh nhi - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, qua trường hợp trên, các bác sĩ lưu ý, khi trẻ nuốt phải hạt nở rất nhỏ có trong đồ chơi có thể gặp nhiều nguy hại, điều đầu tiên là nguy cơ hạt trương nở to trong lòng ruột và lấp đầy lòng ruột. Lúc này sẽ khiến cho thức ăn và dịch tiêu hóa không thể đi qua được, thậm chí có thể gây tắc ruột. Trẻ sẽ có biểu hiện đau bụng từng cơn (hay có thể là quấy khóc theo cơn đối với trẻ chưa biết nói), nôn ói, bụng chướng và không đi tiêu được.

Hạt nở gặp nước sẽ nở to gấp nhiều lần so với lúc ban đầu. Nếu nuốt phải hạt nở, trẻ không chỉ có nguy cơ gây tắc ruột mà còn bị bít đường thở nếu hạt nở rơi vào đường hô hấp, gây tử vong.

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