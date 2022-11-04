Nuôi ong vò vẽ siêu độc, con gái bị tổ ong rơi trúng đầu đốt 25 nốt

Tin y tế 04/11/2022 20:00

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện cấp cứu do bị ong đốt nguy hiểm.

 

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ ngày 4/11 cho biết, gần đây cơ sở này liên tục ghi nhận các trường hợp trẻ bị ong đốt đến cấp cứu, điều trị. Phần lớn các bé nhập viện với các triệu chứng nhẹ như nổi ban, sưng đau tại chỗ. Một số trường hợp nặng, suy gan, suy thận, sốc phản vệ, tiêu cơ,… Đặc biệt, có trường hợp trẻ bị sốc phản vệ, suy đa tạng rất nguy hiểm.

Trường hợp thứ nhất là bé N.T.C (12 tuổi, trú tại Việt Trì). Bé C. vào viện vài phút sau khi bị ong vò vẽ đốt một nốt ở đầu. Gia đình cho biết, chỉ sau 3 phút, bé C. xuất hiện tình trạng khó thở, mẩn đỏ toàn thân và mất ý thức.

Nuôi ong vò vẽ siêu độc, con gái bị tổ ong rơi trúng đầu đốt 25 nốt - Ảnh 1
Nhân viên y tế chăm sóc tích cực cho trẻ bị ong đốt (Nguồn: Sức Khỏe & Đời Sống)

Thời điểm vào viện, trẻ tím tái toàn thân, nồng độ oxy trong máu (SpO2) đo được chỉ còn 80 - 85% (trong khi chỉ số này ở người bình thường là trên 95%); phổi thông khí kém, mạch quay bắt yếu, huyết áp không đo được, trẻ li bì. Bệnh nhi được chẩn đoán phản vệ độ 3 do ong vò vẽ đốt.

Mới đây nhất, bé gái 5 tuổi ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ được chuyển từ y tế huyện lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh trong tình trạng rất nặng do bị ong đốt. Gia đình cho biết khi bé gái đang chơi ngoài sân, bất ngờ tổ ong vò vẽ nhà tự nuôi rơi trúng đầu, bé bị đốt 25 nốt.

Nuôi ong vò vẽ siêu độc, con gái bị tổ ong rơi trúng đầu đốt 25 nốt - Ảnh 2
Một số vết ong đốt trên cơ thể bé gái (Nguồn: Sức Khỏe & Đời Sống)

Đến bệnh viện, trẻ khó thở nhẹ, tiểu ít, nước tiểu màu đỏ. Bệnh nhi được chẩn đoán suy gan, suy thận cấp, biến chứng tiêu cơ vân do ong vò vẽ đốt; vùng đầu, mạch cổ có nhiều vết ong đốt, đa mạch cổ hoại tử trung tâm.

Trẻ đã được xử trí đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm, bù dịch điện giải, bài niệu cưỡng bức. Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ ổn định, không còn tiêu cơ vân, chức năng gan, thận đều ổn định nên được cho xuất viện.

Cần làm gì khi bị ong đốt?

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, ngay khi phát hiện trẻ bị ong đốt, phụ huynh cần:

- Nhanh chóng di chuyển bé tới khu vực an toàn, tránh bị ong đốt nhiều nốt hơn.

- Tuyệt đối không được nặn bóp vết ong đốt vì việc làm này sẽ giải phóng nọc độc của ong.

- Thay vào đó cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và hướng dẫn xử trí đúng.

- Đặc biệt, trong trường hợp trẻ bị ong đốt nhiều nốt, bị đốt vào các vùng đầu, mặt, cổ kèm theo các triệu chứng như: phù nề lan nhanh, sốt, mệt mỏi, khó thở, tiểu ít hoặc dị ứng, mẩn ngứa, choáng váng, chóng mặt,… cần ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Bên cạnh đó, các gia đình cũng cần tăng cường giáo dục trẻ, không cho trẻ chơi ở quanh khu vực bụi rậm, có tổ ong. Nếu phát hiện thấy quanh khu vực sống hoặc khu vui chơi của trẻ có tổ ong thì cần nhanh chóng phá bỏ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

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