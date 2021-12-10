Nóng: Sáng 10/12, gần 7.700 ca mắc COVID-19 diễn tiến nặng đang được điều trị

Tin y tế 10/12/2021 09:19

Theo Bộ Y tế đến nay Việt Nam đã chữa khỏi 1,05 triệu bệnh nhân COVID-19, trong số các trường hợp đang điều trị có gần 7.700 ca nặng.

Theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.367.433 ca mắc COVID-19, đứng thứ 33/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 13.869 ca nhiễm).

Thống kê trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.362.111 ca, trong đó có 1.048.162 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (483.376), Bình Dương (286.078), Đồng Nai (91.056), Long An (39.039), Tây Ninh (35.980).

Nóng: Sáng 10/12, gần 7.700 ca mắc COVID-19 diễn tiến nặng đang được điều trị - Ảnh 1
Điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân COVID-19 nặngẢnh: Sức khoẻ và Đời sống

Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.050.979 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.697 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.272 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.302 ca; Thở máy không xâm lấn: 285 ca; Thở máy xâm lấn: 823 ca; ECMO: 15 ca

Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 218 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.186 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 12/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 27.447.909 mẫu cho 70.692.311 lượt người.

 

Đà Nẵng phát hiện 113 công nhân tại công ty ở KCN Hòa Khánh nhiễm Covid-19

Đà Nẵng phát hiện 113 công nhân tại công ty ở KCN Hòa Khánh nhiễm Covid-19

Chiều 9/12, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 180 ca Covid-19 mới, trong đó có 152 F0 ngoài cộng đồng. Đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao mới tại công ty Matrix (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) với 113 công nhân dương tính.

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