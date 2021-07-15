NÓNG: Nghệ An ghi nhận thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả 6 bệnh nhân đều nằm trong vùng phong tỏa bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương vào sáng ngày 15 tháng 7.

Được biết, ca bệnh mới thứ nhất là X.V.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Bệnh nhân có quan hệ anh em với bệnh nhân M.T.H đã được công bố trước đó.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 ở CDC Nghệ An

Bệnh nhân X.V.T sống cạnh nhà bệnh nhân X.M.T X (bệnh nhân X.M.T trong 1 tuần trở lại có đến chơi nhà bệnh nhân C.T.L). Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Ca bệnh mới thứ hai là L.V.K, nam, sinh 2004. Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Bệnh nhân có quan hệ anh em xa với bệnh nhân C.T.L đã được công bố trước đó, bệnh nhân trong vòng 1 tuần trở lại đây có đến chơi nhà bệnh nhân C.T.L.

Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Ca bệnh mới thứ ba là L.T.H, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Bệnh nhân sống trong bản có bệnh nhân dương tính.

Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Ca bệnh mới thứ tư là N.V.D, nam, sinh 1994. Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Bệnh nhân sống trong bản có bệnh nhân dương tính.

Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Ca bệnh mới thứ năm là N.T.M, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Bệnh nhân là em gái sống cùng nhà bệnh nhân N.V.D.

Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Ca bệnh mới thứ sáu là L.V.D, nam, sinh 1976. Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Bệnh nhân sống gần nhà bệnh nhân L.V.K (cách 3m).

Cách đây 2 ngày, bệnh nhân L.V.K (được công bố trong ngày) có đến nhà bệnh nhân L.V.D chơi.

Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, từ ngày 13/6 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 144 ca dương tính với COVID-19 ở 12 địa phương, cụ thể: TP Vinh: 89, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 06, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05, Tương Dương: 11 ca, Yên Thành: 01... Lũy tích số bệnh nhân tái dương tính đã phát hiện: 7 bệnh nhân; Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 21 bệnh nhân; Lũy tích số ca tử vong: 01 bệnh nhân.

Theo bản tin 6h ngày 15-7 của Bộ Y tế, cả nước có 805 ca mắc mới (BN37435-38239), gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Có 801 ca ghi nhận trong nước, gồm tại TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1). Trong đó, 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân nên tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn sức khỏe.