Nóng: Một khảo sát chỉ ra 4 đối tượng có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao nhất!

Một khảo sát từ Anh đã tìm ra 4 đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19 hai lần cao nhất.

Mới đây, báo The Sun đưa tin về việc xem xét các dữ liệu hiện có để trả lời câu hỏi nếu không may nhiễm Covid-19 thì liệu có khả năng mắc lại lần thứ 2 không? Câu trả lời là có. Ở Vương quốc Anh thống kê có hàng chục nghìn người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hai lần. Tháng 6/2021, Cơ quan Y tế Công cộng Anh công bố dữ liệu cho thấy có 15.893 ca nghi tái nhiễm được xác định đến ngày 30/5 ở Anh trong tổng số gần 4 triệu ca nhiễm. Con số này tương đương với tỷ lệ tái nhiễm là khoảng 0,4%.

Tái nhiễm được định nghĩa là khi một người có xét nghiệm dương tính hai lần cách nhau ít nhất 90 ngày. Có hai khả năng xảy ra ở đây: hoặc là họ bị nhiễm hai lần hoặc là dấu vết của virus từ lần nhiễm ban đầu vẫn còn trong cơ thể. Một khảo sát khác từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) Anh phát hiện ra 4 đối tượng có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao nhất là phụ nữ, những người chỉ bị bệnh nhẹ trong lần nhiễm virus đầu tiên, người có bệnh nền và người chưa tiêm vaccine.

Ảnh minh họa: Internet Nguy cơ mắc Covid-19 hai lần phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có sức mạnh miễn dịch, sự phổ biến của virus và lịch sử tiêm phòng. Khi một người nào đó bị nhiễm một loại virus, hệ thống miễn dịch của họ sẽ tạo ra các kháng thể chống lại nó. Các kháng thể ghi nhớ mầm bệnh để lần sau khi nó xuất hiện, cơ thể sẽ sẵn sàng phản công. Nhưng Jeffrey Townsend - Giáo sư thống kê sinh học tại Trường Y tế Công cộng Yale (Mỹ) là tác giả chính của nghiên cứu, cảnh báo: "Tái nhiễm có thể xảy ra sau ba tháng hoặc ít hơn". Alex Dornburg, trợ lý giáo sư tin sinh học và gen tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết thêm: "Khi các biến thể mới xuất hiện, các phản ứng miễn dịch trước đây trở nên kém hiệu quả hơn trong việc chống lại virus. Những người bị nhiễm bệnh tự nhiên trong giai đoạn đầu của đại dịch ngày càng có nhiều khả năng bị tái nhiễm trong tương lai gần". Kara Steel, nhà thống kê cao cấp của Khảo sát Nhiễm Covid-19 của ONS cho biết, tái nhiễm "ít có khả năng gây ra bệnh nghiêm trọng hơn". Đó là lý do mà các chuyên gia tin rằng một ngày nào đó Covid-19 sẽ trở thành căn bệnh giống như cảm lạnh thông thường. Giáo sư Dame Sarah Gilbert - Người tham gia phát triển vaccine AstraZeneca - Oxford cũng cho biết, virus có xu hướng trở nên yếu hơn khi nó lây lan xung quanh. Mặc dù khả năng miễn dịch tự nhiên tạo ra hàng rào bảo vệ, nhưng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là tiêm hai liều vaccine Covid-19.

Một học sinh nghi mắc COVID-19, Phú Yên tức tốc chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp Vào ngày 24/11, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên - ông Trần Khắc Lễ cho biết 1 học sinh lớp 5 ở điểm trường khu phố Nguyễn Công Trứ của Trường tiểu học Trưng Vương có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

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