Nóng: Một khảo sát chỉ ra 4 đối tượng có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao nhất!

Tin y tế 24/11/2021 19:23

Một khảo sát từ Anh đã tìm ra 4 đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19 hai lần cao nhất.

 

Mới đây, báo The Sun đưa tin về việc xem xét các dữ liệu hiện có để trả lời câu hỏi nếu không may nhiễm Covid-19 thì liệu có khả năng mắc lại lần thứ 2 không? Câu trả lời là có.

Ở Vương quốc Anh thống kê có hàng chục nghìn người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hai lần. Tháng 6/2021, Cơ quan Y tế Công cộng Anh công bố dữ liệu cho thấy có 15.893 ca nghi tái nhiễm được xác định đến ngày 30/5 ở Anh trong tổng số gần 4 triệu ca nhiễm. Con số này tương đương với tỷ lệ tái nhiễm là khoảng 0,4%.

Tái nhiễm được định nghĩa là khi một người có xét nghiệm dương tính hai lần cách nhau ít nhất 90 ngày. Có hai khả năng xảy ra ở đây: hoặc là họ bị nhiễm hai lần hoặc là dấu vết của virus từ lần nhiễm ban đầu vẫn còn trong cơ thể.

Một khảo sát khác từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) Anh phát hiện ra 4 đối tượng có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao nhất là phụ nữ, những người chỉ bị bệnh nhẹ trong lần nhiễm virus đầu tiên, người có bệnh nền và người chưa tiêm vaccine.

Nóng: Một khảo sát chỉ ra 4 đối tượng có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao nhất! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ mắc Covid-19 hai lần phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có sức mạnh miễn dịch, sự phổ biến của virus và lịch sử tiêm phòng. Khi một người nào đó bị nhiễm một loại virus, hệ thống miễn dịch của họ sẽ tạo ra các kháng thể chống lại nó. Các kháng thể ghi nhớ mầm bệnh để lần sau khi nó xuất hiện, cơ thể sẽ sẵn sàng phản công.

Nhưng Jeffrey Townsend - Giáo sư thống kê sinh học tại Trường Y tế Công cộng Yale (Mỹ) là tác giả chính của nghiên cứu, cảnh báo: "Tái nhiễm có thể xảy ra sau ba tháng hoặc ít hơn".

Alex Dornburg, trợ lý giáo sư tin sinh học và gen tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết thêm: "Khi các biến thể mới xuất hiện, các phản ứng miễn dịch trước đây trở nên kém hiệu quả hơn trong việc chống lại virus. Những người bị nhiễm bệnh tự nhiên trong giai đoạn đầu của đại dịch ngày càng có nhiều khả năng bị tái nhiễm trong tương lai gần".

Kara Steel, nhà thống kê cao cấp của Khảo sát Nhiễm Covid-19 của ONS cho biết, tái nhiễm "ít có khả năng gây ra bệnh nghiêm trọng hơn". Đó là lý do mà các chuyên gia tin rằng một ngày nào đó Covid-19 sẽ trở thành căn bệnh giống như cảm lạnh thông thường.

Giáo sư Dame Sarah Gilbert - Người tham gia phát triển vaccine AstraZeneca - Oxford cũng cho biết, virus có xu hướng trở nên yếu hơn khi nó lây lan xung quanh. Mặc dù khả năng miễn dịch tự nhiên tạo ra hàng rào bảo vệ, nhưng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là tiêm hai liều vaccine Covid-19.

Một học sinh nghi mắc COVID-19, Phú Yên tức tốc chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp

Một học sinh nghi mắc COVID-19, Phú Yên tức tốc chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp

Vào ngày 24/11, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên - ông Trần Khắc Lễ cho biết 1 học sinh lớp 5 ở điểm trường khu phố Nguyễn Công Trứ của Trường tiểu học Trưng Vương có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   11 chùm ca mắc Covid-19 17 ca mắc covid-19 2 loại thuốc điều trị Covid-19 nhẹ

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 6 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại