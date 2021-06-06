Sở Y Tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19. 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 này có liên quan đến 2 ca bệnh tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, 3 ca bệnh mới nhất tại Hà Tĩnh trong đó có một cặp vợ chồng là N.B.Đ sinh năm 1962 cùng vợ là N.T.T sinh năm 1968 ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) và D.T.P.T sinh năm 1997 ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Được biết, 3 ca nghi nhiễm này là F1 của 2 ca bệnh tại thôn Đoài Thịnh xã Thạch Trung (N.B.Đ cùng vợ là N.T.T tiếp xúc ngày 2/6; còn D.T.P.T tiếp xúc ngày 30/5).

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, Tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh 2 vợ chồng (người xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Ảnh minh họa: Internet

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