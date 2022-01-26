NÓNG: Hà Nội xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở cộng đồng

Vào sáng ngày 26/1, Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên ngoài cộng đồng, có liên quan đến các trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng trên.

Theo chia sẻ từ Vietnamnet, vào sáng ngày 26/1, tại phiên họp của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, thành phố đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron gồm 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng đã tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên.

Ông Cương cảnh báo: "Thành phố đã có ca nhiễm Omicron, hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng". Sau khi lãnh đạo Sở Y tế cảnh báo đã có ca nhiễm Omicron, Hà Nội hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Sau khi xác định trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng này, ngành y tế đã lập tức tiến hành truy vết, khoanh vùng để nhanh chóng dập dịch.

Hà Nội ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở cộng đồng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, VTC News đưa tin, vào tối 25/1, Sở Y tế ghi nhận Việt Nam đã ghi nhận 164 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (92), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1) và Lâm Đồng (1).

Do đó, các đơn vị cần chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là biến chủng mới Omicron. Ngoài ra, có kế hoạch cụ thể về dự trữ thuốc, dịch truyền, ô xy, vật tư, hóa chất, giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, Bộ Y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức tiêm tại nhà cho người không đi lại được. Ngoài ra, các quận huyện cũng cần chủ động phương án, kịch bản cụ thể, có lộ trình, để sẵn sàng cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học quay lại trường; quan tâm việc kiểm soát, hạn chế tập trung đông người, thực hiện 5K.

13 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron với 163 trường hợp Đến nay, Việt Nam đã có 13 tỉnh, thành phố ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron với 163 trường hợp được phát hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ha-noi-xuat-hien-ca-nhiem-bien-the-omicron-dau-tien-o-cong-dong-447965.html