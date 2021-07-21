Mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM đã có thông báo về 506 ca nghi dương tính Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá (Bình Dương).

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 21/7, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Liên quan các ca nghi dương tính tại cơ sở cai nghiện Bố Lá, tỉnh Bình Dương, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết sở phụ trách 12 cơ sở cai nghiện, có tổng cộng 14.000 người cai nghiện ma túy bắt buộc. Cơ sở cai nghiện Bố Lá có 607 người cai nghiện và 82 nhân viên.

Khoảng 21h ngày 17/7, tại cơ sở cai nghiện Bố Lá, tỉnh Bình Dương, ngành y tế phát hiện 2 nhân viên y tế bị sốt, ho. Test nhanh cho kết quả 2 người này dương tính. Ngày 18/7, ngành y tế tiếp tục test nhanh toàn bộ 607 người cai nghiện ma túy và 82 nhân viên. Đến 15h ngày 20/7, có 450/607 người cai nghiện dương tính và 56/82 nhân viên dương tính.

Ban giám đốc sở đã chủ động phối hợp với y tế địa phương kêu gọi 450 người dồn vào ở 4 khu, 56 nhân viên ở 1 khu. Theo đó, 56 nhân viên sẽ phục vụ 450 người dương tính.

Cơ sở cai nghiện Bố Lá - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng đưa tin vế sự việc, theo Thanh Niên, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã thành lập tổ công tác đến làm việc tại đơn vị để kiểm tra, chỉ đạo, vận động cho toàn thể viên chức, người lao động, học viên cần hết sức bình tĩnh, tuân thủ thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, tổ chức phun khử khuẩn toàn đơn vị. Đồng thời sẽ bố trí cho viên chức, người lao động ở tại phòng làm việc, cách ly phòng theo phong khu theo khu. Bố trí thêm phòng để cách ly cho nhân viên, học viên; đảm bảo đúng quy định và rà soát, bổ sung các dụng cụ, vật tư y tế.

Cũng trong ngày 20/7, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã làm việc với ngành y tế tỉnh Bình Dương. Ngành y tế tỉnh Bình Dương đề nghị TP.HCM tổ chức xét nghiệm khẳng định PCR do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương không đủ nhân lực để hỗ trợ. Đồng thời đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá bố trí và phân loại rõ các khu vực cách ly; đề xuất TP.HCM hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế để điều trị tại chỗ cho số đối tượng nghi nhiễm tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá.

Hiện Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đang triển khai các giải pháp trọng tâm, gồm thiết lập các phòng cách ly ở các đơn vị trực thuộc khác để tập trung ngăn chặn kịp thời các tình huống phát sinh.

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