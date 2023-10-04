Ngứa ngáy và xuất hiện nhiều vết loét trên cơ thể, người phụ nữ tá hỏa khi nghe kết luận của bác sĩ

Một người phụ nữ bị ngứa ngáy và nhiều vết loét khắp cơ thể, tưởng bị da liễu nào ngờ đi khám phát hiện bị bệnh thần kinh ngoại biên, rối loạn lo âu, đái tháo đường

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết thời gian qua cơ sở này đã tiếp nhận các bệnh nhân gặp vấn đề về da liễu nhưng lại do nguyên nhân tâm thần kinh. Điển hình là trường hợp một phụ nữ 30 tuổi nhập viện vì ngứa và có nhiều vết loét rải rác cơ thể. Bệnh nhân cho biết đã mắc bệnh khoảng 2 năm. Ban đầu, tình trạng ngứa ngáy chỉ tập trung ở 2 chân và đi kèm với các vết loét da đóng mài. Bệnh nhân được điều trị viêm da cơ địa nhưng không giảm, ngứa và loét da lan khắp người.

Người phụ nữ nhập viện với tình trạng ngứa, loét da toàn thân - Ảnh: Dân Trí Khai thác bệnh sử cho thấy người phụ nữ bị đái tháo đường 8 năm nhưng bỏ điều trị khoảng một năm nay. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị giảm cảm giác sờ chạm và giảm cảm giác nhiệt ở hai chân, phù hợp với tình trạng bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường. Ngoài ra, bà còn mắc chứng rối loạn lo âu. Theo thông tin từ Dân Trí, bác sĩ Diễm Trinh cho biết, ngứa là than phiền thường gặp của bệnh nhân da liễu. Hầu hết người bệnh khi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu ở da sẽ tìm đến bác sĩ da liễu đầu tiên.

Tuy nhiên, khoảng 8% bệnh nhân bị ngứa mạn tính nhưng không có bất kỳ sang thương da nguyên phát nào, đặc biệt là ngứa mạn tính do tâm thần - tâm lý. Điều này gây bối rối và khó khăn cho các bác sĩ da liễu, đôi khi có thể làm chậm trễ điều trị và chẩn đoán. Bác sĩ Trinh phân tích, đối với mọi trường hợp ngứa mạn tính, bước đầu tiên là khám da toàn diện và cẩn thận, để tìm các sang thương da nguyên phát. Trong trường hợp bệnh nhân ngứa nhưng không có bất kỳ tổn thương da nào, các bác sĩ phải thực hiện bước tiếp theo. Người bệnh chờ khám da liễu tại TP.HCM - Ảnh: VietNamNet Cụ thể, cần làm các xét nghiệm máu tổng quát để loại trừ các nguyên nhân bệnh nội khoa - hệ thống gây ngứa như: xơ gan ứ mật, suy thận mạn, cường giáp… Khi các cận lâm sàng không tìm thấy bất thường, cần nghi ngờ ngứa mạn tính do nguyên nhân tâm thần kinh và tìm qua các dấu hiệu gợi ý. Nếu ngứa do thần kinh thì vị trí ngứa thường khu trú, đi kèm tình trạng dị cảm, mất cảm giác nhiệt/sờ chạm... Cơn ngứa của bệnh nhân xảy ra kịch phát, giảm khi chườm mát. Nếu ngứa do tâm thần - tâm lý, cơn ngứa sẽ trùng lặp với các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống, ngứa tăng lên về đêm và ở bệnh nhân có tiền căn mắc các rối loạn tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích.

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