Nghiên cứu mới từ Anh cho thấy: Vaccine Covid-19 an toàn đối với phụ nữ mang thai

Dữ liệu mới nhất do Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) vừa công bố cho thấy vaccine Covid-19 an toàn đối với phụ nữ đang mang thai và không liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ biến chứng. Cũng theo dữ liệu này, vaccine Covid-19 an toàn để tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào ở thai kỳ.

Dữ liệu mới nhất do Cơ quan An ninh Y tế Anh vừa công bố cho thấy vaccine Covid-19 an toàn đối với phụ nữ đang mang thai - Ảnh: REUTERS

Dữ liệu này được rút ra sau nghiên cứu của Anh về việc tiêm phòng Covid-19 cho phụ nữ đang mang thai khắp nơi trên thế giới. Qua đó, có thể thấy, không có sự khác biệt nào đáng kể về tỷ lệ thai chết lưu, tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân và tỷ lệ sinh non giữa phụ nữ đã tiêm vaccine và phụ nữ chưa tiêm.