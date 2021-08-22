Nghệ sĩ Anh Đức bất ngờ thông báo dương tính với Covid-19 và hành trình hơn 20 ngày tự cách ly điều trị tại nhà

Tin y tế 22/08/2021 23:01

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài Tạ Anh Đức bất ngờ thông báo về việc mình dương tính với Covid-19 khiến nhiều người xôn xao. Hiện, sức khỏe đã ổn định, nam nghệ sĩ đăng tải bài viết mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình đến nhiều người.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tạ Anh Đức bất ngờ có một bài viết dài thông báo về việc mình đã chiến thắng Covid-19 trong hơn 20 ngày cách ly tại nhà khiến ai nấy đều sửng sốt. Anh cho biết, hiện, sức khỏe đã hồi phục 99,99% nên "mạnh dạn chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân", hy vọng có thể giúp ít cho nhiều người.

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Bài viết của nam danh hài - Ảnh: Chụp màn hình

 Anh Đức cho biết ngày đầu tiên phát hiện các triệu chứng bệnh là ngày 1/8. Khi ấy, điều cần làm là uống ngay thuốc hạ sốt và tuyệt đối không được ra ngoài mua thức ăn hay thuốc mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè. vì "mình có thể là nạn nhân của con covid". Khi nhận được kết quả 2 vạch từ text nhanh, Anh Đức nhấn mạnh nên giữ thái độ bình tĩnh, lạc quan và tìm thông tin liên lạc của Y tế phường hoặc địa phương nơi cư trú để được tư vấn trợ giúp.

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Kết quả test nhanh cho hai vạch rõ ràng -   Ảnh: FBNV

Sau khi được yêu cầu tự cách ly tại nhà vì thuộc diện nghi nhiễm, Anh Đức chính thức bước vào quá trình chiến đấu với bệnh tật. Bên cạnh những lời khuyên về việc uống thuốc đều đặn, xông hơi, ăn nhiều hơn, anh cũng không quên chia sẻ kinh nghiệm trước những thay đổi của bản thân mà cơ thể gặp phải.

“Những ngày tiếp theo, ăn bắt đầu mất vị giác, không phải mất là mất hẳn nhé, vẫn cảm giác được chua, cay, mặn, ngọt nhưng đôi khi lạc mất mùa xuân chút thôi. Còn mất khứu giác thì không ảnh hưởng gì, chỉ khi cố tình tìm để ngửi gì đó mới không thấy mùi, mà ai suốt ngày đi đánh hơi đâu. Cái mất khứu giác phải cẩn thận là khi ngửi đồ ăn bị hư, thiu thì không nhận ra, nên đừng ăn món nào để quá lâu và dễ bị hư. Thế thôi”.

Cổ họng có ngứa, khó chịu thì ráng nuốt cho thức ăn đè bẹp mấy con Virus Sars-CoV 2 hết đi. Hơi khó thở thì tập hít thở sâu, vận động vừa sức mình. Tôi chọn làm việc nhà, quét nhà, lau nhà, nấu nướng, rửa chén… Tôi thường xem những clip của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, rất tích cực và giúp tâm lý F0 thoải mái hơn rất nhiều" - trích bài viết của nghệ sĩ Anh Đức.

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Anh Đức theo dõi sức khỏe tại nhà - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Anh Đức đã may mắn đã vượt qua, không gây lo lắng cho những người xung quanh và gửi lời cảm ơn vợ chồng Trấn Thành và Hari đã cung cấp thực phẩm cho anh trong thời gian qua. 

“Tóm lại, những người khỏe mạnh và tâm lý tốt sẽ thắng con Corona này thôi. Nhưng nó thật sự nguy hiểm, không được chủ quan. Hãy bảo vệ những người xung quanh và đừng là trung gian lây nhiễm cho những người trong gia đình. Cám ơn tất cả vì tôi vẫn an toàn!"- Trích phần cuối bài của nam nghệ sĩ.

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Bài viết đã bị báo cáo - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi chia sẻ bài viết và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng thì nam nghệ sĩ bất ngờ bị "báo cáo" mà không rõ nguyên do khiến mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

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