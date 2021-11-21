Ngày 21/11, Hà Nội ghi nhận 218 ca Covid-19, có 100 ca cộng đồng

Tin y tế 21/11/2021 19:25

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 20/11 đến 18h ngày 21/11, Hà Nội ghi nhận 218 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 100 ca ngoài cộng đồng.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 20/11 đến 18h ngày 21/11, Hà Nội ghi nhận 218 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 100 ca ngoài cộng đồng, 89 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu phong tỏa.

Cụ thể, các ca bệnh phân bố tại 25/30 quận, huyện: Nam Từ Liêm (25), Hai Bà Trưng (25); Quốc Oai (22); Hoàng Mai (14); Đống Đa (13); Gia Lâm (13); Chương Mỹ (11), Mỹ Đức (11); Hà Đông (10), Thanh Xuân (9); Sơn Tây (8), Đông Anh (7), Hoài Đức (7); Thanh Trì (6), Ba Đình (6); Phú Xuyên (5), Bắc Từ Liêm (5), Long Biên (5); Mê Linh (4), Thường Tín (3), Cầu Giấy (3), Thanh Oai (3), Tây Hồ (1), Hoàn Kiếm (1), Thạch Thất (1).

Ngày 21/11, Hà Nội ghi nhận 218 ca Covid-19, có 100 ca cộng đồng - Ảnh 1

218 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm ho sốt thứ phát (125); chùm sàng lọc ho sốt (29); ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang (19); ổ dịch thôn Mới, Tốt Động (10); chùm liên quan các tỉnh có dịch (10); chùm ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (9); chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (6); ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (4); ổ dịch Xuân Dương, Thanh Oai (2); ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (1); ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (1); chùm ổ dịch La Thành, Giảng Võ (1); ổ dịch đường Trần Duy Hưng (1).

Trong số các ca nhiễm mới, có 100 ca cộng đồng thuộc các chùm: Ho sốt thứ phát (56), sàng lọc ho sốt (29), liên quan các tỉnh có dịch (6), liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát 3), ổ dịch Xuân Dương, Thanh Oai (2), ổ dịch thôn Mới, Tốt Động (2), ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (2).

Phân bố 100 ca cộng đồng theo theo quận, huyện:Gia Lâm, Hai Bà Trưng (9); Đống Đa (8); Hoài Đức, Đông Anh, Hoàng Mai (7), Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Phú Xuyên, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông (5); Mỹ Đức (4); Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín (3); Mê Linh, Quốc Oai, Chương Mỹ (2); Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên (1)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 7.726 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.852 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.874 ca.

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