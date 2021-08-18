Ngày 18/8: Bình Dương ghi nhận hơn 2.513 ca mắc COVID-19 mới

Tin y tế 18/08/2021 19:31

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong ngày 18/8, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 2.513 ca mắc COVID mới.

Theo đó, địa phương có số nhiễm Covid-19 tăng là Bến Cát, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng. Còn địa phương có số mắc giảm là Tân Uyên, Thuận An, Bắc Tân Uyên, Dĩ An, Thủ Dầu Một. Số ca mắc trong ngày tập trung nhiều nhất khi sàng lọc cộng đồng (58,2%), khu phong tỏa (26,1%).

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Trong ngày 18/8, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 2.513 ca mắc COVID mới - Ảnh minh họa: Internet

Tính trong đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 52.346 ca mắc COVID-19. Trong đó có 5.028 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 17.380 ca bệnh phát hiện trong Khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 19.690 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 9.236 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa).

Lũy kế tại Bình Dương đã có 52.392 ca mắc COVID-19 gồm 32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do QK7 điều tiết, 7 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 52.352 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Toàn tỉnh hiện có 1.247 khu vực phong tỏa với 125.500 người; 20.330 người đang cách ly tập trung; 4.740 trường hợp F1 cách ly tại nhà và 986 trường hợp F0 cách ly tại nhà.

Tính đến nay tỉnh Bình Dương được Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng COVID-19 với số lượng 544.060 liều (từ đợt 1 đến đợt 16). Trên cơ sở phân bổ của Bộ Y tế, Bình Dương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vaccine với năng lực hơn 100.000 liều/ngày.

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