Kiên Giang triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trên phạm vi toàn tỉnh

Tin y tế 18/08/2021 14:30

Việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCT, địa phương sẽ chủ động, kịp thời phát hiện người bị nhiễm, nhanh chóng đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng để ngăn chặn, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch trong thời gian ngắn nhất.

Theo cổng thông tin của tỉnh Kiên Giang, ngày 17/8, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch 162/KH-UBND về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang.

Việc xét nghiệm sàng lọc sẽ được triển khai thực hiện làm 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 18/8 đến ngày 23/8; Đợt 2 từ ngày 25/8 đến 30/8 và đợt 3 từ ngày 1/9 đến 6/9. Về nguyên tắc lấy mẫu những vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ, vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 thì 100% người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (mỗi lần cách nhau 7 ngày), với khoảng 28.430 hộ (108.877 khẩu), mỗi đợt lấy mẫu xét nghiệm 568.490 người/ đợt.

kien giang 1
Kiên Giang đồng loạt ra quân thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV - 2 trong cộng đồng. Ảnh: Phương Vũ - Ảnh: Tiền Phong

Đồng thời, xét nghiệm sàng lọc từ 10-15% dân số vùng xanh cho các địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao với khoảng 148.500 người/đợt nhằm chủ động, kịp thời phát hiện người nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Qua đó, tỉnh sẽ nhanh chóng đưa các F0 ra khỏi cộng đồng để ngăn chặn, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lan rộng.

Trong chiến dịch xét nghiệm diện rộng lần này, ngành y tế sẽ xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 10-12 theo nhân khẩu từng hộ gia đình, tần suất 7 ngày một lần và thực hiện 3 lần. Tính từ ngày 3/8 đến 17/8, trên địa bàn tỉnh đã có 431 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 313 ca mắc cộng đồng.

Đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn tỉnh, huyện Châu Thành hiện đang ở mức vùng nguy cơ cao (vùng đỏ); vùng nguy cơ (vùng vàng) gồm thành phố Rạch Giá, Gò Quao và Vĩnh Thuận; và 11 huyện, thành phố còn lại có mức bình thường mới (vùng xanh).

Kiên Giang: Thai phụ xông vào nắm cổ áo, đánh cán bộ công an để nhân viên 'thông chốt'

Kiên Giang: Thai phụ xông vào nắm cổ áo, đánh cán bộ công an để nhân viên 'thông chốt'

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với một đối tượng vì chống người thi hành công vụ. Đây là người đã lao vào đánh cán bộ công an gây thương tích.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Kiên Giang Covid-19 tại Kiên Giang Kiên Giang xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại