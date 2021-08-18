Kiên Giang triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trên phạm vi toàn tỉnh

Việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCT, địa phương sẽ chủ động, kịp thời phát hiện người bị nhiễm, nhanh chóng đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng để ngăn chặn, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch trong thời gian ngắn nhất.

Theo cổng thông tin của tỉnh Kiên Giang, ngày 17/8, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch 162/KH-UBND về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang.

Việc xét nghiệm sàng lọc sẽ được triển khai thực hiện làm 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 18/8 đến ngày 23/8; Đợt 2 từ ngày 25/8 đến 30/8 và đợt 3 từ ngày 1/9 đến 6/9. Về nguyên tắc lấy mẫu những vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ, vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 thì 100% người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (mỗi lần cách nhau 7 ngày), với khoảng 28.430 hộ (108.877 khẩu), mỗi đợt lấy mẫu xét nghiệm 568.490 người/ đợt.

Kiên Giang đồng loạt ra quân thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV - 2 trong cộng đồng. Ảnh: Phương Vũ - Ảnh: Tiền Phong

Đồng thời, xét nghiệm sàng lọc từ 10-15% dân số vùng xanh cho các địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao với khoảng 148.500 người/đợt nhằm chủ động, kịp thời phát hiện người nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Qua đó, tỉnh sẽ nhanh chóng đưa các F0 ra khỏi cộng đồng để ngăn chặn, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lan rộng.

Trong chiến dịch xét nghiệm diện rộng lần này, ngành y tế sẽ xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 10-12 theo nhân khẩu từng hộ gia đình, tần suất 7 ngày một lần và thực hiện 3 lần. Tính từ ngày 3/8 đến 17/8, trên địa bàn tỉnh đã có 431 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 313 ca mắc cộng đồng.

Đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn tỉnh, huyện Châu Thành hiện đang ở mức vùng nguy cơ cao (vùng đỏ); vùng nguy cơ (vùng vàng) gồm thành phố Rạch Giá, Gò Quao và Vĩnh Thuận; và 11 huyện, thành phố còn lại có mức bình thường mới (vùng xanh).

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