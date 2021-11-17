Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho hàng chục người ở Đắk Lắk

Tin y tế 17/11/2021 20:58

Cơn quan chức năng huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) vừa khởi tố vụ án hình sự về việc “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch bệnh COVID-19.

 

Theo Người Lao Động, chiều ngày 17/11, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại buôn Ea Nur.

"Hiện Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, xử lý theo quy định" - Trung tá Tuấn thông tin.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho hàng chục người ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người làm lây lan dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Người Lao Đồng

Theo báo Lao Động, qua điều tra, cơ quan chức năng truy vết ổ dịch tại thôn Ea Nur khởi phát ngày 16.9 với nguồn lây được xác định có liên quan đến một người làm thuê tại một cơ sở thu mua sầu riêng ở thị xã Buôn Hồ về địa phương.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk, chùm ca bệnh tại thôn Ea Nur đã ghi nhận tổng 46 ca dương tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Krông Búk còn khoanh vùng, truy vết có 51 trường hợp F1 và hơn 500 trường hợp F2, F3. 

 

 

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