KHẨN: Hà Nội ra thông báo tìm người đến 8 địa điểm liên quan ca nghi nhiễm nCov

Tin y tế 12/07/2021 10:40

CDC Hà Nội khuyến cáo người trên địa bàn thành phố từng đến 8 địa điểm liên quan các ca Covid-19 tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.

Liên quan những ca dương tính SARS-CoV-2 về từ TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) phát thông báo tìm người từng đến 8 địa điểm.

Cụ thể:

1. Chuyến xe bus số 68 từ sân bay Nội Bài về Hà Nội, có qua Đại học Hà Nội ngày 9/7, khoảng 14h30 xuất phát tại sân bay Nội Bài.

2. Số nhà 189 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành; từ ngày 5/7 đến 11/7, trong khoảng 8h đến 17h.

3. Số nhà 117 HA Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế; từ ngày 5/7 đến 11/7, không rõ khung giờ.

4. Quán phở gà chị Hương số 84 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành; từ ngày 5/7 đến 11/7, trong khoảng 7h đến 7h30.

5. Quán cà phê Quang Huy số 270 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành; từ ngày 5/7 đến 11/7, trong khoảng 6h15 đến 6h45.

6. Quán cơm số 75 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; từ ngày 5/7 đến 11/7, trong các khung giờ 11-12h, 18h-19h.

7. Khách sạn My Hotel Night HaNoi, 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; ngày 4/7 check in tại khách sạn, ở đến ngày 11/7.

8. Quán bún chả Phương Liên, 24 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, ngày 8/7 từ 18h đến 19h.

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CDC Hà Nội khuyến cáo người trên địa bàn thành phố Hà Nội liên quan đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.

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Nhân viên y tế phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm tại quán cà phê trên phố Bà Triệu - Ảnh: Doang Nghiệp và Tiếp Thị 

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 10 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 2 trường hợp dương tính mới liên quan đến chùm Bắc Giang tại Công ty SEI là công nhân của công ty có địa chỉ tại Đông Anh. Đây là các trường hợp F1 được cách ly tại công ty từ ngày 5/7 ngay sau khi Công ty SEI ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 (BN21330). 

Cả hai trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 11/7, tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chùm liên quan đến TP.HCM có 3 người về từ TP.HCM bao gồm: 2 bệnh nhân có địa chỉ tại Hòa Xá, Ứng Hòa là người về từ TP.HCM cùng gia đình đã ghi nhận 01 bệnh nhân dương tính vào ngày hôm qua (Bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh năm 1967); 01 bệnh nhân tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm về từ Quận 12 TP.HCM, ngồi ghế số 8 trên chuyến bay QH244 ngày 4/7.

05 bệnh nhân là người tiếp xúc với người về từ TP.HCM, bao gồm 04 bệnh nhân tại Quốc Oai và 01 tại Hoàng Mai. Cả 05 trường hợp này đều tiếp xúc với 04 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong cùng gia đình tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai – là những người từ TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN266 ngày 2/7/2021 và được công bố dương tính vào ngày 11/7.

Chỉ trong 2 ngày xét nghiệm sàng lọc người về từ TP.HCM, Hà Nội đã phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: Quốc Oai (8), Hai Bà Trưng (5), Ứng Hòa (3), Hoàng Mai (1), Nam Từ Liêm (1).

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Nhân viên y tế điền thông tin lên mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: 24h

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân nên tuân  thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

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