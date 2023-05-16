Hy hữu: Người phụ nữ ngưng tim hoàn toàn do ăn bún bò và quả xoài

Tin y tế 16/05/2023 12:02

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.T (29 tuổi) trong tình trạng co cứng, kích thích, tím tái toàn thân, ngưng tuần hoàn hô hấp.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, sáng ngày 16/5, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, đã cứu sống ngoạn mục bệnh nhân là N.T.T (nữ, 29 tuổi) nguy kịch, đã ngừng tim bằng liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động.

Hy hữu: Người phụ nữ ngưng tim hoàn toàn do ăn bún bò và quả xoài - Ảnh 1
Bệnh nhân là N.T.T - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Thông tin ban đầu, ngày 9/5 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, hôn mê sâu, thở máy, đồng tử giãn, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch, cơ hội sống sót rất mong manh. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, choáng phản vệ độ IV nghi do thực phẩm gây nên.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã quyết định dùng liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động để bảo vệ não. Bệnh nhân được hạ thân nhiệt xuống 33oC, sau 3 ngày đêm được các y bác sĩ túc trực điều trị, bệnh nhân tỉnh táo hơn, tiếp xúc được, tự thở qua ống nội khí quản, ngưng thuốc vận mạch, sinh hiệu ổn định dần.

Đến ngày 16/5, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ - Trưởng khoa Hồi sức – Tích cực – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) cho biết, sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt, dự kiến đến hết ngày 16/5 bệnh nhân sẽ được rút ống thở.

Người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 18h ngày 9/5, sau khi bệnh nhân ăn bún bò và quả xoài thì bị nổi mẩn đỏ toàn thân kèm theo phù mặt, khó thở. Sau đó bệnh nhân nhập viện tại một bệnh viện tư nhân trong tình trạng co cứng, kích thích, tím tái toàn thân, ngưng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được tiến hành đặt nội khí quản, cấp cứu hồi sức tim phổi… và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Hy hữu: Người phụ nữ ngưng tim hoàn toàn do ăn bún bò và quả xoài - Ảnh 2
Trong thời gian qua, Khoa Hồi sức - Tích cực – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) tập trung cứu sống nhiều bệnh nhân nặng - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, ngày 16/1 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt cứu thành công nam bệnh nhân Trần Quang S. (44 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM). Do bệnh nhân đau âm ỉ vùng thượng vị, nôn ói, co giật, mê,..

Hy hữu: Người phụ nữ ngưng tim hoàn toàn do ăn bún bò và quả xoài - Ảnh 3
Hạ thân nhiệt cứu người đàn ông hôn mê trước nhập viện - Ảnh: Báo Thanh niên

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đi khám bệnh định kỳ mỗi năm 1-2 lần để tầm soát các vấn đề sức khỏe. Đặc biệt, phải đi khám ngay khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào để phòng ngừa bệnh, bởi nếu đi khám khi tình trạng bệnh đã ở mức độ nặng thì việc điều trị sẽ vô cùng tốn kém, khó khăn như bệnh nhân phải hạ thân nhiệt.

Hạ thân nhiệt chủ động còn gọi hạ thân nhiệt chỉ huy, là kỹ thuật cao sử dụng các kỹ thuật làm lạnh để kiểm soát thân nhiệt bệnh nhân một cách chủ động, nhiệt độ cơ thể bệnh nhân sẽ xuống dưới mức nhiệt độ sinh lý bình thường. Quá trình hạ thân nhiệt kéo dài 96 giờ, trong lúc đó bệnh nhân tiếp tục thở máy, dùng thuốc an thần và giãn cơ, kiểm soát huyết áp. Khi thân nhiệt bệnh nhân được hạ xuống thấp, não sẽ bớt phù, bớt viêm, đảm bảo tưới máu và cung cấp oxy cho não tốt hơn, do đó não sẽ được phục hồi nhanh chóng.

Hạ thân nhiệt chỉ huy giúp bệnh nhân có cơ hội sống sót, phục hồi ý thức và vận động tốt.

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