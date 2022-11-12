Hơn 80 cô trò ở một trường mầm non phải nghỉ học vì viêm đường hô hấp cấp

Ông Nguyễn Văn Thơm cho biết, đây có thể là chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính mắc virus cảm lạnh khi thời tiết chuyển mùa, do đó các bậc phụ huynh cần thực hiện có các biện pháp chăm sóc, vệ sinh đường hô hấp cho trẻ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 11/11, ông Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, cho biết mới đây trường Mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải của tỉnh này có hàng chục trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi, đau họng. Sau khi có các kết quả xét nghiệm giám sát, ông Thơm khẳng định "đây không phải là ổ dịch".

Cụ thể, từ ngày 24/10, trường này ghi nhận những trường hợp đầu tiên có biểu hiện trên. Đến nay, tổng cộng khoảng 80 trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi, đau họng, một số trường hợp có sốt nhẹ, tiêu chảy.

Bà Nguyễn Thị Xuyến - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải, cho biết có 6 trẻ nhập viện điều trị nhưng với các nguyên nhân bệnh lý khác, còn không phải do những biểu hiện trên. Ngoài ra có 77 trường hợp nghỉ, theo dõi sức khỏe tại nhà. Một số giáo viên có biểu hiện nghi mắc hội chứng cúm đã được điều trị khỏi, đã đi làm trở lại. Hiện sức khỏe của trẻ em tại đây đã ổn định, không có ca nặng.

Đến nay, vẫn còn hàng chục trẻ ở các lớp trong trường mầm non này nghỉ học, số trẻ này chủ yếu thuộc thôn Đông Hào và Vĩnh Trung (xã Nam Hà).

Sau khi có các kết quả xét nghiệm giám sát, ông Thơm khẳng định "đây không phải là ổ dịch" - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tin tức/TTXVN, ông Nguyễn Văn Thơm cho biết, đây có thể là chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính mắc virus cảm lạnh khi thời tiết chuyển mùa, do đó các bậc phụ huynh cần thực hiện có các biện pháp chăm sóc, vệ sinh đường hô hấp cho trẻ và chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ.

Để chủ động phòng tránh và ngăn chặn sự lây lan mầm bệnh, Trường Mầm non xã Nam Hà đã thực hiện vệ sinh các lớp học, tạm dừng hoạt động ăn uống tập trung, thực hiện ăn theo suất ăn riêng; ngăn cách và không giao lưu giữa các nhóm trẻ, lớp học, hạn chế lây nhiễm chéo trong lớp học.

Vào thời điểm giao mùa, phụ huynh cần phòng ngừa virus hợp bào hô hấp gây bệnh cho con trẻ như thế nào? Bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ và xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu – đông hoặc xuân – hè (từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm).

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