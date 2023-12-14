Hàng chục người bị đau bụng sau dự tiệc cưới, chủ cơ sở nấu cỗ không có giấy đăng ký kinh doanh

Bà Tho cho biết, ngày 10/12, gia đình nhà ông Đ.V.Đ ở Tổ dân phố Lệ Tảo tổ chức đám cưới cho con gái tại tư gia, cỗ cưới đặt nấu ở một cơ sở nấu cỗ tại H.An Dương, không có món ăn lạ, chỉ gồm các món truyền thống tại địa phương như: thịt gà, tôm hấp, mực xào, thịt bò táp vừng, xôi, bát nấu.

Theo thông tin từ Thanh Niên, bà Phạm Thị Tho, Phó chủ tịch UBND P.Nam Sơn, Q.Kiến An (TP.Hải Phòng), xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc một số người đi dự tiệc cưới hoàn toàn không uống rượu bia, sau đó có triệu chứng bị đau bụng, nhập viện điều trị.

Sau 2 ngày điều trị, 4 người đã khỏi, ra viện; 3 người vẫn đang được các bác sĩ theo dõi. Dự kiến trong chiều nay hoặc sáng mai, 3 người còn lại sẽ được ra viện.

Trong số gần 500 khách, người thân, họ hàng, xóm phố dự tiệc thì có 12 người có triệu chứng đau bụng, "đi ngoài" vào sáng hôm sau. 5 người mua thuốc tự điều trị tại nhà, 7 người được ông Đ. đến hỏi thăm, đưa đi bệnh viện và Trung tâm y tế Q.Kiến An điều trị.

Cũng theo UBND P.Nam Sơn, qua rà soát, cả 12 người nói trên (gồm 7 nữ, 5 nam) đều không uống rượu bia tại tiệc cưới, họ là người thân, họ hàng, xóm phố với gia chủ.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, Ông Đ.V.Đ – chủ nhà thuê nấu cỗ bức xúc cho biết: "Sáng 11/12, một số người trong số khách dự tiệc cỗ cưới nhà tôi báo tin họ bị đau bụng kèm đi ngoài cả đêm. Tiếp đến, thêm nhiều người cũng báo họ bị tình trạng tương tự. Lúc này, tôi nghĩ ngay khả năng do cỗ nấu có vấn đề nên mới bị giống nhau như thế. Tôi liền liên lạc bên nấu cỗ thì họ không nghe máy, phải nhờ qua người quen của bên nấu cỗ liên lạc báo về tình hình vụ việc xảy ra để nắm bắt và phối hợp lo cho những người đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, phía nấu cỗ di động viện cớ mệt, để 5-6 ngày nữa mới gặp giải quyết".

Theo ông Đ., phía cơ sở nấu cỗ cũng không lưu mẫu thực phẩm nhưng gia đình có lưu lại nên khi sự việc xảy ra chúng tôi cũng đã cung cấp mẫu phẩm này cho cơ quan chức năng đem đi kiểm nghiệm. Còn về phía cơ sở nấu ăn, từ lúc xảy ra sự việc tới nay cũng chưa đến động viên, thăm hỏi nạn nhân và làm việc cụ thể với gia đình về việc này.

Đại diện phường Nam Sơn cho biết, sau khi nhận tin báo từ gia đình ông Đ, đơn vị cũng đã gửi thông báo mời chủ cơ sở lên làm việc cùng cơ quan chức năng. Bước đầu họ cũng thừa nhận không có giấy đăng ký kinh doanh gì cho ngành nghề nấu cỗ này, cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm đã mua vì mua nhiều nơi. Họ chỉ cung cấp được duy nhất giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn về vệ sinh ATTP. Về việc chế biến cỗ, họ vẫn thực hiện như mọi lần, không có gì khác biệt hay đổi mới.