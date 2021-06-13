Hà Tĩnh ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, tỉnh vừa có thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, tỉnh vừa có thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này được ghi nhận tại Lộc Hà, TP Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Cụ thể:

Huyện Lộc Hà: Bệnh nhân T.T.H (SN 1952), Đ.Đ.H (SN 1954) trú tại tổ dân phố Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà - là người trong 1 gia đình.

Huyện Hương Sơn: Bệnh nhân N.K.T (SN 1957), H.T.H (SN 1961), N.N.H (SN 2015), N.A.D (SN 2019) đều trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú; các bệnh nhân T.T.H (SN 1971), T.V.T (SN 1966), T.T.V (SN 1991) đều trú tại tổ 1, xã Sơn Trường.

Được biết, các ca bệnh này là các thành viên trong gia đình của 2 bệnh nhân (BN 10191 và BN 10192).

TP. Hà Tĩnh: Bệnh nhân N.D.Q (SN 1971, phường Nguyễn Du), N.H.K (SN 1973 phường Thạch Quý) đã được cách ly tập trung trước đó.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp trong khu phong tỏa - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đã tiến hành khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan và khu vực phong tỏa.

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