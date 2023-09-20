Hà Tĩnh: Chăm trâu đẻ, người đàn ông bị trâu húc rách mặt

Trong lúc chăm trâu đẻ, người đàn ông không may bị trâu húc mạnh vào vùng mặt.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Nguyễn Thái Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một người đàn ông bị trâu húc rách mặt phải cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 19/9, ông N.H.Th. (52 tuổi, ở xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, rách nửa vùng mặt, lộ tổ chức mỡ bên phải, gò má phải vùng miệng rách phức tạp do bị trâu húc.

Các bác sĩ xử lý vết thương cho ông Th - Ảnh:

Sau khi được cấp cứu hồi sức, bệnh nhân được chuyển ngay lên phòng phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật xử lý tổn thương, khâu 20 mũi phục hồi toàn bộ ở vùng mặt bên phải và quanh miệng.

Dẫn theo thông tin từ Người đưa tin Pháp luật, trải qua hơn 2 giờ phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe dần ổn định và đang được tích cực theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại của Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh.

Theo người nhà ông Th., trong quá trình chăm sóc trâu mới đẻ, ông bất ngờ bị trâu húc mạnh vào vùng mặt chảy nhiều máu.

Bác sĩ Lâm khuyến cáo, trâu húc là tai nạn thường gặp ở nông thôn, đã có nhiều trường hợp chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Do đó, để bảo vệ an toàn, người dân cần tránh đến gần đàn trâu bò để cho ăn, chăm sóc hoặc khi chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc.

Nếu không may bị trâu húc, dù là vết thương nhỏ cũng cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác, xử trí các chấn thương và điều trị kịp thời.

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