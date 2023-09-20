Hà Tĩnh: Chăm trâu đẻ, người đàn ông bị trâu húc rách mặt

Tin y tế 20/09/2023 21:13

Trong lúc chăm trâu đẻ, người đàn ông không may bị trâu húc mạnh vào vùng mặt.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Nguyễn Thái Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một người đàn ông bị trâu húc rách mặt phải cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 19/9, ông N.H.Th. (52 tuổi, ở xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, rách nửa vùng mặt, lộ tổ chức mỡ bên phải, gò má phải vùng miệng rách phức tạp do bị trâu húc.

Hà Tĩnh: Chăm trâu đẻ, người đàn ông bị trâu húc rách mặt - Ảnh 1

Các bác sĩ xử lý vết thương cho ông Th - Ảnh: 

Sau khi được cấp cứu hồi sức, bệnh nhân được chuyển ngay lên phòng phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật xử lý tổn thương, khâu 20 mũi phục hồi toàn bộ ở vùng mặt bên phải và quanh miệng. 

Dẫn theo thông tin từ Người đưa tin Pháp luật, trải qua hơn 2 giờ phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe dần ổn định và đang được tích cực theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại của Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh.

Theo người nhà ông Th., trong quá trình chăm sóc trâu mới đẻ, ông bất ngờ bị trâu húc mạnh vào vùng mặt chảy nhiều máu.

Bác sĩ Lâm khuyến cáo, trâu húc là tai nạn thường gặp ở nông thôn, đã có nhiều trường hợp chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Do đó, để bảo vệ an toàn, người dân cần tránh đến gần đàn trâu bò để cho ăn, chăm sóc hoặc khi chăn thả cần cẩn thận, tránh tai nạn đáng tiếc.

Nếu không may bị trâu húc, dù là vết thương nhỏ cũng cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác, xử trí các chấn thương và điều trị kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo biến chứng sốc do sốt xuất huyết: Bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong nếu không điều trị kịp thời

Bác sĩ cảnh báo biến chứng sốc do sốt xuất huyết: Bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong nếu không điều trị kịp thời

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) những ngày qua tiếp nhận điều trị 30 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có một số ca sốc do sốt xuất huyết. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có thể suy đa tạng, tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn