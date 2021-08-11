Hà Nội: Sáng 11/8 ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 xét nghiệm 'lần 3' mới ra kết quả dương tính

Sau 2 lần có kết quả âm tính, 3 người này mới bắt đầu bị đau đầu, ho, mệt mỏi, tiếp tục xét nghiệm phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Theo Giadinh.net đưa tin, sáng ngày 11/8, Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp đều ở Thanh Trì và thuộc chùm ho, sốt thứ phát. Đây cũng là những trường hợp đã được cách ly.

Trường hợp thứ 1 là anh H.H.T, 38 tuổi ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, được xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Đến ngày 8/8, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, ngày 10/8 được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là chị B.D.T, 35 tuổi, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 7/8, chị bị ho, mệt mỏi và được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ vào ngày 10/8, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là anh H.V.D, 18 tuổi, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa tại thôn Thọ Am, được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/8, anh bị ho, mệt mỏi, đau đầu được lấy mẫu theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2- Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 10/8, Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã ký kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, TP Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm xét nghiệm COVID-19 từ ngày 9-8 đến 17-8, số mẫu xét nghiệm dự kiến được lấy khoảng 1,3 triệu mẫu.

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm theo hộ gia đình tại các quận nội thành và các huyện có nguy cơ cao. Mỗi gia đình lấy đại diện 1 mẫu của 1 thành viên có nguy cơ cao nhất. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm đối với F0, F1, người nhập cảnh, người đi về từ vùng dịch, các đối tượng khác... được thực hiện thường xuyên quy theo quy định.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1.918 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.111, số mắc là đối tượng đã được cách ly 807.

Hà Nội: Phát hiện quản lý và nhân viên siêu thị bị mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây Sáng ngày 6/8 Hà Nội đã ghi nhận 21 ca mắc Covid -19 mới, trong đó có 3 ca chưa rõ nguồn lây, có 2 ca là quản lý và nhân viên tại 1 siêu thị.

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