Hà Nội: Phát hiện thêm 6 ổ dịch mới, cảnh báo MỚI tay chân miệng

Tin y tế 17/04/2023 13:48

Từ đầu năm đến nay, thành phố có 20 ổ dịch tay chân miệng, hiện còn 9 ổ dịch đang hoạt động. Riêng tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ổ dịch tay chân miệng.

Theo thông tin An ninh thủ đô, ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Hà Nội) cho biết trong tuần vừa qua (từ 7-14/4) một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, thủy đậu… trên địa bàn thành phố đã có số mắc giảm so với những tuần trước đó. Cụ thể, tuần qua ghi nhận 6 ca sốt xuất huyết (giảm 3 ca); 131 ca thủy đậu (giảm 54 ca).

Tuy nhiên, số mắc tay chân miệng vẫn tiếp tục tăng cao. Trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 80 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 1,5 lần so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố đã có 378 ca mắc tay chân miệng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 5 ca.

Hà Nội: Phát hiện thêm 6 ổ dịch mới, cảnh báo MỚI tay chân miệng - Ảnh 1
Số mắc tay chân miệng vẫn đang gia tăng - Ảnh: An ninh thủ đô

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ổ dịch tay chân miệng tại các huyện: Ba Vì có 3 ổ dịch, Thạch Thất (1 ổ dịch), Chương Mỹ (1 ổ dịch), Thanh Oai (1 ổ dịch). Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 20 ổ dịch tay chân miệng, hiện còn 9 ổ dịch đang hoạt động.

Theo thống kê từ một số bệnh viện trên địa bàn, số mắc tay chân miệng vào điều trị lúc này vẫn ở mức cao. Tại khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hiện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10-15 trẻ mắc tay chân miệng khám ngoại trú và 5-7 ca bệnh điều trị nội trú, một số ít trường hợp diễn biến nặng.

Nguồn tin thêm từ Dân trí, TS Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng tại nước ta, dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn. Một số bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết..., bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine cũng có nguy cơ gia tăng số mắc.

Hà Nội: Phát hiện thêm 6 ổ dịch mới, cảnh báo MỚI tay chân miệng - Ảnh 2
TS Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y - Ảnh: Dân trí

Nước ta đang trong tình hình giao thương, du lịch tăng cao, thời tiết thay đổi bất thường, mùa mưa đến sớm, lượng mưa tăng cao. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng chưa đạt như mong muốn, số chưa tiêm chủng cao, khả năng miễn dịch giảm. 

Qua đó, Phó Cục trưởng Tâm nhận định tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu hiện nay được dự báo vẫn diễn biến khó lường.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng "vọt" ghi nhận hơn 25.000 trên cả nước

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng "vọt" ghi nhận hơn 25.000 trên cả nước

Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 25.490 ca sốt xuất huyết, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 3 ca tử vong

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