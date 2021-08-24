Hà Nội: Phát hiện một tài xế lái xe cấp cứu 115 dương tính với Covid-19

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội từ 18h00 ngày 23/8 đến 6h00 ngày 24/8 trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 07 ca mắc mới, trong đó 06 ca tại cộng đồng và 01 ca tại khu cách ly.

Theo thông tin của CDC Hà Nội, các ca mới phân bố theo quận, huyện gồm Thanh Xuân (04), Đống Đa (02), Hoài Đức (01) thuộc 02 chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (06), chùm sàng lọc ho sốt (01).

06 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng

1. L.C.Q, nam, sinh năm 1980, khu 7, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức thuộc chùm sàng lọc ho sốt. Bệnh nhân là lái xe vận chuyển cấp cứu 115, được lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần. Ngày 23/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. Đ.T.T, nam, sinh năm 1996

3. N.T.T, nữ, sinh năm 1941

4. Đ.Q.T, nam, sinh năm 1968

Các bệnh nhân có cùng địa chỉ tại số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, tất cả 03 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại CDC Hà Nội - Ảnh: CDC Hà Nội

5. Đ.V.M, nam, sinh năm 2001, số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 22/8, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.T.L, nữ, sinh năm 1961, số 12/62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Còn 01 ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly là N.T.P.T, nữ, sinh năm 1984, số 88 ngõ 34 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2617 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1327 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1290 ca.

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