Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, 1 trường hợp liên quan TP.HCM

Tin y tế 15/07/2021 10:51

Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng 15/7, địa phương này ghi nhận thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 6 ca tại Khu công nghiệp Thăng Long và 1 trường hợp tại quận Thanh Xuân có liên quan đến TP.HCM.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, 6 người thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang tại Khu công nghiệp Thăng Long:

1. N.T.P., nữ, 30 tuổi, trú tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, làm việc tại bộ phận Mounting, Công ty SEI. Chị P. là F1 của BN 28475 và 28476, được cách ly từ ngày 5/7. 

Chị được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. Ngày 12/7, chị đau rát họng, sốt nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

2. N.T.T., nữ, 26 tuổi, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, công nhân Công ty SEI, là F1 của BN 28475 và 28476, được cách ly tập trung từ ngày 5/7 và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. 

Ngày 14/7, chị đau rát họng, sốt, khó thở, mệt mỏi, đau cơ và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn theo dõi, điều trị, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

3. N.T.H., nữ, 26 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty SEI được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 11/7, chị ho, đau rát họng được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn và ngày 14/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

4. T.T.T.H., nữ, 28 tuổi, trú tại thôn Đông Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty SEI được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 14/7, chị sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

5. N.A.T., nam, 30 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, làm việc tại Công ty MEDA, Khu công nghiệp Thăng Long. Anh T. là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 7/7. Ngày 10/7, anh ho, sốt và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Ngày 14/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. S.T.P., nữ, 44 tuổi, trú tại Bản Lũng, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, bảo vệ làm việc tại Công ty SEI. Bệnh nhân là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 8/7. 

Ngày 10/7, bà P. sốt, đau họng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị. Ngày 14/7, bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

7. Ca bệnh liên quan TP.HCM là N.V.N., nữ, 13 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. N. là F1 của BN 26276, tiếp xúc lần  cuối ngày 6/7, đã được cách ly tập trung từ ngày 8/7 tại Khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 14/7, N. có triệu chứng ho và chảy nước mũi được TTYT quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả nhiễm Covid-19

covid-19
Tổ công tác phòng, chống dịch phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) lập chốt kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch trên địa bàn - Ảnh: Hà Nội mới

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có tổng 353 ca dương tính. Riêng từ ngày 5/7, thành phố ghi nhận 94 ca, gồm 3 chùm ca bệnh.

Trong đó, chùm ca bệnh liên quan đến Khu công nghiệp Thăng Long có 49 trường hợp (40 ca tại Công ty SEI, 5 ca tại Công ty MEDA, 1 ca tại Công ty MOLEX và 3 ca ngoài cộng đồng). Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM có 35 trường hợp, gồm 15 ca tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; 6 ca tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; 5 ca tại xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà và 9 ca tại các quận, huyện khác. Chùm ca bệnh tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 10 ca đều là các thành viên trong gia đình.

Sáng nay 15/7 bộ Y tế cho biết cả nước có 805 ca mắc mới (BN37435-38239), gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Có 801 ca ghi nhận trong nước, gồm tại TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1). Trong đó, 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Cập nhật tình hình Covid-19 TP.HCM: Thiết lập phong tỏa Khu chế xuất Tân Thuận; 30.000 công nhân PouYuen tạm nghỉ việc tránh dịch

Cập nhật tình hình Covid-19 TP.HCM: Thiết lập phong tỏa Khu chế xuất Tân Thuận; 30.000 công nhân PouYuen tạm nghỉ việc tránh dịch

Được biết, do xuất hiện các ca mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu, quận 7 đã thiết lập khu phong tỏa tại Khu chế xuất Tân Thuận. Trong khi đó, Công ty PouYuen ở Bình Tân cho biết đã có 30.000 công nhân tạm nghỉ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam số ca tử vong covid-19 số ca nhiễm covid-19 mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại