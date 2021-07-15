Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, 1 trường hợp liên quan TP.HCM

1. N.T.P. , nữ, 30 tuổi, trú tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, làm việc tại bộ phận Mounting, Công ty SEI. Chị P. là F1 của BN 28475 và 28476, được cách ly từ ngày 5/7.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, 6 người thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang tại Khu công nghiệp Thăng Long:

2. N.T.T. , nữ, 26 tuổi, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, công nhân Công ty SEI, là F1 của BN 28475 và 28476, được cách ly tập trung từ ngày 5/7 và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính.

Chị được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. Ngày 12/7, chị đau rát họng, sốt nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 14/7, chị đau rát họng, sốt, khó thở, mệt mỏi, đau cơ và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn theo dõi, điều trị, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3. N.T.H., nữ, 26 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty SEI được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 11/7, chị ho, đau rát họng được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn và ngày 14/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4. T.T.T.H., nữ, 28 tuổi, trú tại thôn Đông Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, là công nhân Công ty SEI được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 14/7, chị sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5. N.A.T., nam, 30 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, làm việc tại Công ty MEDA, Khu công nghiệp Thăng Long. Anh T. là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 7/7. Ngày 10/7, anh ho, sốt và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Ngày 14/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. S.T.P., nữ, 44 tuổi, trú tại Bản Lũng, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, bảo vệ làm việc tại Công ty SEI. Bệnh nhân là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 8/7.

Ngày 10/7, bà P. sốt, đau họng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh điều trị. Ngày 14/7, bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. Ca bệnh liên quan TP.HCM là N.V.N., nữ, 13 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. N. là F1 của BN 26276, tiếp xúc lần cuối ngày 6/7, đã được cách ly tập trung từ ngày 8/7 tại Khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 14/7, N. có triệu chứng ho và chảy nước mũi được TTYT quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả nhiễm Covid-19.

Tổ công tác phòng, chống dịch phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) lập chốt kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch trên địa bàn - Ảnh: Hà Nội mới

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có tổng 353 ca dương tính. Riêng từ ngày 5/7, thành phố ghi nhận 94 ca, gồm 3 chùm ca bệnh.

Trong đó, chùm ca bệnh liên quan đến Khu công nghiệp Thăng Long có 49 trường hợp (40 ca tại Công ty SEI, 5 ca tại Công ty MEDA, 1 ca tại Công ty MOLEX và 3 ca ngoài cộng đồng). Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM có 35 trường hợp, gồm 15 ca tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai; 6 ca tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; 5 ca tại xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà và 9 ca tại các quận, huyện khác. Chùm ca bệnh tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 10 ca đều là các thành viên trong gia đình.

Sáng nay 15/7 bộ Y tế cho biết cả nước có 805 ca mắc mới (BN37435-38239), gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Có 801 ca ghi nhận trong nước, gồm tại TP.HCM (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1). Trong đó, 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.