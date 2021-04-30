Hà Nam lập bệnh viện dã chiến 500 giường bệnh chống dịch COVID-19

Để hỗ trợ xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nam, bệnh viện dã chiến với qui mô 500 giường đã được lắp đặt tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (TP. Phủ Lý, Hà Nam). Theo đó, bệnh viện dã chiến có thể hoạt động trong một hai ngày tới.
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Theo thông tin từ Vnexpress, Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện dã chiến với công suất tới 500 giường được lập tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để hỗ trợ xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nam.
Theo đó, bệnh viện dã chiến có qui mô lắp đặt từ 300-500 giường, trong đó có 30 giường cấp cứu hồi sức, áp dụng đầy đủ kỹ thuật cao từ EMCO, máy thở để chưa trị cho người bệnh.
Ngoài ra, trong hôm nay bệnh viện Bạch Mai cũng cử hơn 30 cán bộ đến để hỗ trợ công tác chống dịch tại Hà Nam.
Cũng theo Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, hệ thống xét nghiệm khẳng định nCoV đã được khởi động, có thể hỗ trợ Hà Nam xét nghiệm ngay 5.000 mẫu một ngày.
Hiện Hà Nam đang điều trị cho 8 bệnh nhân dương tính nCoV và hơn 300 F1 cách ly. Ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam cho biết, hôm nay Hà Nam đã truy vết 920 người, lấy 165 mẫu.