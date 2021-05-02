Hà Nam: Có thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, tính đến 21 giờ 00 phút ngày 1/5, đã có thêm 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo VTV News, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, kết quả xét nghiệm tính đến 21 giờ 00 phút ngày 1/5, đã có 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 trường hợp có kết quả dương tính đã được chuyển cách ly. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam có liên quan đến ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân là 12 trường hợp. Trong đó, có 10 ca bệnh đã được Bộ Y Tế công bố trước đó, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 2 ca có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân - nơi ở của bệnh nhân COVID-19 vừa được xác nhận - Ảnh: TTXVN Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam cũng đã ra quyết định về việc cách ly xã hội đối với thôn 5 Đồng Yên, xã Chân Lý và thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cụ thể như sau: + Cách ly từ 17h ngày 1/5, thời gian cách ly tối thiểu 14 ngày.

+ Cách ly bao gồm toàn bộ thôn 5 Đồng Yên, xã Chân Lý, có tổng số 320 hộ với 2.200 nhân khẩu và toàn bộ thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý có 169 hộ với 537 nhân khẩu. Trước đó, UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) từ 13h ngày 1/5 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan chức năng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thần tốc truy vết, dập dịch triệt để theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Thông tin, tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn huyện hạn chế tiếp xúc, di chuyển trong và ngoài địa bàn huyện để phòng, chống dịch. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám hiếu và phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Công an tỉnh, các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các quy định phòng, chống dịch. UBND tỉnh cũng đề nghị các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tự giác thực hiện tốt các yêu cầu, biện pháp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính quyền các cấp. Đặc biệt là yêu cầu 5K, khai báo y tế và thông tin cho cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm quy định cách ly phòng, chống dịch.

Lịch trình người Trung Quốc dương tính COVID-19 tại Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Lai Châu Các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Lai Châu khẩn cấp truy vết F1, F2 có liên quan tới nhóm chuyên gia Trung Quốc có 1 ca dương tính COVID-19 sau khi về nước.

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