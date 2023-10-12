Gia Lai: Ăn thịt và trứng cóc, 3 em nhỏ nghi bị ngộ độc

Tin y tế 12/10/2023 10:24

Sau khi ăn thịt cóc do mình tự làm, các em nhỏ thấy có các triệu chứng đau đầu, nôn ói và mệt mỏi. Sau khi nhập viện, sức khỏe của 3 em đã tạm ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại Trung tâm Y tế của huyện.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật Plus, chiều 11/10, một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Chư Sê cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và đang tích cực điều trị cho 3 ca bệnh nghi ngộ độc thịt cóc.

Theo nguồn tin trên, vào khoảng 16h30 cùng ngày, Khoa Hồi sức cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Chư Sê có tiếp nhận 3 ca ngộ độc thịt cóc.

Các bệnh nhân gồm: Kpuih Ước (SN 2016), Kpuih Run (SN 2011) và Kpuih Suin (SN 2014) cùng trú tại làng Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai.

Gia Lai: Ăn thịt và trứng cóc, 3 em nhỏ nghi bị ngộ độc - Ảnh 1

Hiện 3 em nhỏ đang được điều trị tích cực tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê - Ảnh: Pháp Luật Plus

Cũng theo nguồn tin trên, trước đó vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 3 trẻ tự làm thịt cóc ăn sau đó nôn ói nhiều và mệt. Đến 16h30, các em được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, đau bụng, nôn ói nhiều lần…

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, qua thăm khám, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê chẩn đoán các bệnh nhân ngộ độc trứng cóc/rối loạn nhịp tim.

Những năm gần đây, tại Gia Lai đã xảy ra một số vụ ngộ độc do người dân ăn thịt cóc, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Để phòng tránh các trường hợp ngộ độc liên quan đến thịt, trứng cóc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trên địa bàn, nhất là các em nhỏ không nên tự ý sơ chế, chế biến thịt, trứng cóc để ăn.

Bé trai 8 tháng ngã từ giường cao 60cm xuống đất, mẹ hốt hoảng lo chấn thương sọ não, nào ngờ bác sĩ phát hiện tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận này

Bé trai 8 tháng ngã từ giường cao 60cm xuống đất, mẹ hốt hoảng lo chấn thương sọ não, nào ngờ bác sĩ phát hiện tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận này

Thông thường, ngay sau khi trẻ ngã, điều đầu tiên các mẹ để ý sẽ là phần đầu của con vì đây là bộ phận dễ gặp phải tổn thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu