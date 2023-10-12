Sau khi ăn thịt cóc do mình tự làm, các em nhỏ thấy có các triệu chứng đau đầu, nôn ói và mệt mỏi. Sau khi nhập viện, sức khỏe của 3 em đã tạm ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại Trung tâm Y tế của huyện.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật Plus, chiều 11/10, một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Chư Sê cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và đang tích cực điều trị cho 3 ca bệnh nghi ngộ độc thịt cóc.

Theo nguồn tin trên, vào khoảng 16h30 cùng ngày, Khoa Hồi sức cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Chư Sê có tiếp nhận 3 ca ngộ độc thịt cóc.

Các bệnh nhân gồm: Kpuih Ước (SN 2016), Kpuih Run (SN 2011) và Kpuih Suin (SN 2014) cùng trú tại làng Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai.

Hiện 3 em nhỏ đang được điều trị tích cực tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê - Ảnh: Pháp Luật Plus

Cũng theo nguồn tin trên, trước đó vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 3 trẻ tự làm thịt cóc ăn sau đó nôn ói nhiều và mệt. Đến 16h30, các em được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, đau bụng, nôn ói nhiều lần…

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, qua thăm khám, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê chẩn đoán các bệnh nhân ngộ độc trứng cóc/rối loạn nhịp tim.

Những năm gần đây, tại Gia Lai đã xảy ra một số vụ ngộ độc do người dân ăn thịt cóc, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Để phòng tránh các trường hợp ngộ độc liên quan đến thịt, trứng cóc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trên địa bàn, nhất là các em nhỏ không nên tự ý sơ chế, chế biến thịt, trứng cóc để ăn.

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