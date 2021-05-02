Đồng Nai: Ráo riết truy tìm 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trốn khu cách ly

Mới đây, công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang ráo riết truy tìm 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đã trốn khỏi khu cách ly.

Theo báo Thanh Niên, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết, rạng sáng ngày 30/4 có 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã trốn khỏi khu cách ly. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm những người này.

Cũng theo thông tin từ Thanh Niên, 3 người này thuộc nhóm 17 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trước đó được phát hiện, đưa đến cách ly tại H.Vĩnh Cửu. Được biết, cơ quan chức năng cũng đã xác định được 2 người đàn ông ở Tuyên Quang và Bắc Giang đưa 17 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai, trong đó có 3 trường hợp trốn cách ly nói trên.

Theo Sức khỏe và Đời sống, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị tất cả các sở, ban, ngành, địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Tất cả cùng thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ y tế gồm: Khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế.

Hà Nam: Có thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, tính đến 21 giờ 00 phút ngày 1/5, đã có thêm 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

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