Ngày 7/7, Sở Y tế Đồng Nai xác nhận, một bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở Đồng Nai đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 7/7, Sở Y tế Đồng Nai xác nhận, một bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở Đồng Nai đã tử vong. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Đồng Nai tử vong, bệnh nhân có bệnh lý nền đái tháo đường, tăng huyết áp.

Theo đó, bệnh nhân nữ tên M. sinh năm 1973, ngụ tại ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) là trường hợp buôn bán tại chợ đầu mối Hóc Môn, đi cách ly tập trung ngày 29/6 tại trường Đại học Miền Đông. Ngày 1/7, bà M. phát hiện dương tính với SARS – CoV-2 và được chuyển đến bệnh viện Phổi Đồng Nai chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 7/7 bà M. tử vong. Hiện chồng và 2 con của bà M. là F1 đang cách ly tại khu cách ly trường Đại học Miền Đông.

Việt Nam tiếp nhận lô vắc xin phòng chống COVID-19 đầu tiên với hơn 97.000 liều từ Pfizer/BioNtech Sáng nay, lô vắc xin COVID-19 đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vắc xin của Pfizer/BioNtech cho Việt Nam trong năm 2021 đã được Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-ghi-nhan-benh-nhan-covid-19-dau-tien-tu-vong-411600.html