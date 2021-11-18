Dịch COVID-19 bùng phát khó lường ở các tỉnh miền Tây: Cần Thơ lần đầu vượt mốc 700 ca, F0 ở Bạc Liêu, Sóc Trăng tăng mạnh

Số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành miền Tây tăng mạnh. Tại một số tỉnh lần đầu ghi nhận số F0 tăng vọt.

Dẫn tin từ Người Lao Động, sáng 18/11, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ , tính đến 17h ngày 17/11, thành phố có 712 ca mắc Covid-19 .

Trong đó, số phát hiện trong khu cách ly là 83 ca, 257 ca phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà, số phát hiện trong cộng đồng (khu vực phong toả, xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, xét nghiệm sàng lọc cộng đồng) là 372 ca, tử vong 3 ca.

Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ phát hiện 14.152 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi 8.354 trường hợp, tử vong 135 trường hợp.

Trong số bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị có 50 bệnh nhân thở ô-xy qua mặt nạ, 13 bệnh nhân thở HFNC, 12 bệnh nhân thở máy không xâm lấn và 14 bệnh nhân thở máy xâm lấn.

Về công tác tiêm chủng phòng bệnh Covid-19, Cần Thơ đã tiêm mũi 1 là 910.893 liều (tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đạt 96,1%), mũi 2 là 391.575 liều (đạt 41,3%).

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, TP.Cần Thơ trở lại trạng thái bình thường mới (cấp độ 1) vào ngày 18/10, đến ngày 1/11 nâng lên cấp độ 2 và chuyển sang cấp độ 3 vào ngày 11/11.

Khoảng 10 ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại Cần Thơ tăng, trung bình từ 200-300 ca/ngày, có ngày vượt 500 ca và trong ngày 17/11 ghi nhận hơn 700 ca.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ VietNamNet, tỉnh Sóc Trăng vẫn đang nằm ở vùng vàng. Sóc Trăng có duy nhất 1 đơn vị cấp huyện nằm ở vùng xanh là huyện Thạnh Trị. 3 huyện, thành phố nằm ở mức độ 3 gồm: TP.Sóc Trăng, huyện Kế Sách, Trần Đề; 7 đơn vị còn lại mức độ 2.

Ngày 17/11, thêm 399 ca F0 ghi nhận. Trong đó, 135 trường hợp F1 chuyển thành F0; 244 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng...

Tại Hậu Giang, thêm một vùng cách ly y tế được thiết lập ở huyện Phụng Hiệp để phòng chống Covid-19 và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Giáp với Sóc Trăng, trong 24 giờ qua, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục ghi nhận thêm 314 ca F0, số ca bình phục là 413.

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