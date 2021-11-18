Dịch COVID-19 bùng phát khó lường ở các tỉnh miền Tây: Cần Thơ lần đầu vượt mốc 700 ca, F0 ở Bạc Liêu, Sóc Trăng tăng mạnh

Tin y tế 18/11/2021 10:23

Số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành miền Tây tăng mạnh. Tại một số tỉnh lần đầu ghi nhận số F0 tăng vọt.

Dẫn tin từ Người Lao Động, sáng 18/11, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ , tính đến 17h ngày 17/11, thành phố có 712 ca mắc Covid-19 .

Trong đó, số phát hiện trong khu cách ly là 83 ca, 257 ca phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà, số phát hiện trong cộng đồng (khu vực phong toả, xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, xét nghiệm sàng lọc cộng đồng) là 372 ca, tử vong 3 ca.

Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ phát hiện 14.152 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi 8.354 trường hợp, tử vong 135 trường hợp.

Trong số bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị có 50 bệnh nhân thở ô-xy qua mặt nạ, 13 bệnh nhân thở HFNC, 12 bệnh nhân thở máy không xâm lấn và 14 bệnh nhân thở máy xâm lấn.

Về công tác tiêm chủng phòng bệnh Covid-19, Cần Thơ đã tiêm mũi 1 là 910.893 liều (tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đạt 96,1%), mũi 2 là 391.575 liều (đạt 41,3%).

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, TP.Cần Thơ trở lại trạng thái bình thường mới (cấp độ 1) vào ngày 18/10, đến ngày 1/11 nâng lên cấp độ 2 và chuyển sang cấp độ 3 vào ngày 11/11.

Khoảng 10 ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại Cần Thơ tăng, trung bình từ 200-300 ca/ngày, có ngày vượt 500 ca và trong ngày 17/11 ghi nhận hơn 700 ca.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ VietNamNet, tỉnh Sóc Trăng vẫn đang nằm ở vùng vàng. Sóc Trăng có duy nhất 1 đơn vị cấp huyện nằm ở vùng xanh là huyện Thạnh Trị. 3 huyện, thành phố nằm ở mức độ 3 gồm: TP.Sóc Trăng, huyện Kế Sách, Trần Đề; 7 đơn vị còn lại mức độ 2.

Ngày 17/11, thêm 399 ca F0 ghi nhận. Trong đó, 135 trường hợp F1 chuyển thành F0; 244 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng...

Tại Hậu Giang, thêm một vùng cách ly y tế được thiết lập ở huyện Phụng Hiệp để phòng chống Covid-19 và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Giáp với Sóc Trăng, trong 24 giờ qua, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục ghi nhận thêm 314 ca F0, số ca bình phục là 413.

Từ khóa:   Covid-19 ca mắc mới tình hình dịch bệnh Covid 19

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại