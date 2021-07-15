Đi tiêm vắc xin Covid-19, người đàn ông trở về thì phát hiện bị triệt sản

Tin y tế 15/07/2021 21:23

Một người đàn ông ở Ấn Độ cho rằng mình bị một nhân viên y tế lừa đi tiêm vắc xin Covid-19 nhưng phát hiện đã bị triệt sản sau đó. Hiện, sự việc đang khiến dư luận nước này xôn xao.

Theo India Times, tại làng Bishanpur, thành phố Etah, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đã xảy ra sự việc một người đàn ông tên Dhruv Kumar (40 tuổi, là một người khuyết tật) được cho là bị một nữ nhân viên y tế lừa tiêm vắc xin Covid-19 để triệt sản mà không hay biết.

Anh Ashok - anh trai của nạn nhân cho hay, một nhân viên y tế đã tìm đến nhà vào cuối tuần trước và nói đón Kumar đến bệnh viện địa phương để tiêm vắc xin phòng Covid-19. Người này còn hứa rằng gia đình được nhận 47 USD (hơn 1 triệu đồng) nếu người nhà tiêm phòng. Tuy nhiên, vừa về đến nhà, Kumar đã bất tỉnh. Khi gia đình đưa anh đến bệnh viện cấp cứu thì nhận được thông tin anh vừa trải qua quá trình triệt sản.

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Việc tiêm vắc xin ở Ấn Độ vướng khá nhiều ồn ào - Ảnh: India Times

Về phía cơ quan chức năng, Umesh Tripathi, Giám đốc sở y tế thành phố, cho biết đang cho bệnh viện tiến hành điều tra. Ông Tripathi cho hay nữ nhân viên y tế kia bảo Kumar có 3 người con, vợ đã bỏ đi và anh ấy có thể tham gia triệt sản. Tuy nhiên, trong đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng, người anh lại khai rằng Kumar chưa kết hôn

Một nguôn tin giấu tên thông tin rằng sở dĩ nhân viên y tế kia làm vậy là do muốn hoàn thành chỉ tiêu mà sở y tế giao nhân ngày "Dân số thế giới" (ngày 11/7). Theo đó, tại Ấn Độ, chương trình kế hoạch hóa gia đình khuyến khích đàn ông đi triệt sản trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, nam giới chưa kết hôn không được tham gia.

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Gia đình nạn nhân đã gửi đơn kiện - Ảnh: New Indian Express

Tuy nhiên, ông Tripathi lại cho rằng anh Kumar ý thực được những gì sẽ xảy ra với mình bởi bác sĩ và bệnh nhân sẽ trao đổi trước khi tiến hành. Ngoài ra, việc nhân viên y tế cố lừa nạn nhân để lấy tiền là không có cơ sở  vì nhân viên y tế chỉ nhận được khoản rất nhỏ khi thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình.

Hiện, gia đình ành Kumar đã làm đơn gửi điến cơ quan chức năng đia phương vì hành vi "triệt sản bất hợp pháp". Hiện, sự việc đang khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, đây không phải lần lấu đầu vấn đền tiêm vắc xin ở Ấn Độ vấp phải ồn ào. Đầu tháng 7, Ấn Độ đã tiệt phá thành công đường dây lừa đảo tiêm vaccine giả cho người dân. Cơ quan chức năng nước này cho biết có ít nhất 12 điểm tiêm chủng giả mạo xuất hiện ở trong và quanh thành phố Mumbai và hợp chất được thay thế vắc xin là nước muốn sinh lý.

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Từ khóa:   Ấn Độ thông tin Covid - 19 triệt sản

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