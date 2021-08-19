Đắk Lắk: Nam thanh niên dương tính với Covid-19, truy vết có ít nhất 87 F1 liên quan

Tin y tế 19/08/2021 09:23

Ngoài việc tổ chức tang lễ cho mẹ có nhiều người tới viếng, nam thanh niên đã đi tới nhiều nơi và có tổng cộng có 87 F1 liên quan.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều ngày 18/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 ở tỉnh này lên 549 người. Đáng chú ý, trường hợp bệnh nhân P.T.C (SN 1991; ngụ buôn Ea Krue, xã Ea Bông, huyện Krông Ana) có tới 87 F1.

Cụ thể, theo truy vết, từ ngày 23/7 đến 6/8, anh C. đã chăm mẹ bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Đến ngày 6/8, mẹ anh C. mất nên anh cùng em gái thuê xe cứu thương chở thi hài mẹ về Đắk Lắk. Ngày 7/8, anh C. tổ chức tang lễ tại nhà và có tiếp xúc với những người đến viếng và đưa đi an táng tại nghĩa trang.

Đến 17 giờ cùng ngày, anh C. tới Trạm Y tế xã Ea Bông khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, từ ngày 8/8 đến ngày 15/8, dù cách ly y tế tại nhà nhưng anh C. vẫn đi nhiều nơi đông người như chợ, cây xăng và tiếp xúc với một số người tới nhà.

covid-19
Ngành Y tế Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm cho người dân buôn Ewang A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ - Ảnh: Người Lao động

Đến ngày 16/8, anh C. cảm mệt mỏi nên đã tới Trạm Y tế xã Ea Bông làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và kết quả dương tính với Covid-19. Bác sĩ Chu Sỹ Diệp - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Ana cho biết, ngay sau có kết quả dương tính, cơ quan chức năng đã ráo riết truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, anh C. có yếu tố dịch tễ về từ TP. HCM. Hiện, cơ quan chức năng đã xác định có ít nhất 87 trường hợp là F1 của ca bệnh này, chủ yếu là những người tới viếng, tổ chức đám tang cho mẹ anh C. Toàn bộ 87 F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Ngành y tế địa phương cũng đã cho cách ly tập trung số trường hợp F1 này.

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