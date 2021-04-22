Chiều ngày 22/4, Việt Nam có 4 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng

Tin y tế 22/04/2021 18:33

Bản tin chiều 22/4 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19 đều là trường hợp nhập cảnh đã cách ly ngay tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 04 ca mắc mới COVID-19 (BN2813-2816) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (01), Đà Nẵng (02), Phú Yên (01).

covid 19
Chiều ngày 22/4 Bộ Y tế xác nhận Việt Nam có 4 ca mắc COVID-19 mới - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chi tiết các ca bệnh: 

- CA BỆNH 2813 (BN2813) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ngày 17/04/2021, bệnh nhân từ Singapore nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay BL116 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2814 (BN2814) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 2815 (BN2815) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 21/04/2021, BN2814-2815 từ Nga nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 21/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2816 (BN2816) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Ngày 16/04/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 22/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

 

Chiều ngày 16/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới

Chiều ngày 16/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin chiều ngày 16/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 14 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Khánh Hoà, Đà Nẵng, TP.HCM, Nghệ An và Quảng Nam.

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Từ khóa:   đại dịch COVID-19 tình hình dịch cả nước covid-19 tại Việt Nam

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