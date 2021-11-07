Cao Bằng có thêm 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 ca nhiễm thứ 2 từ đầu mùa dịch, bệnh nhân trở về từ Bình Dương và có tiếp xúc với nhiều người trên máy bay và xe khách

Tin y tế 07/11/2021 15:22

Sở y tế tỉnh Cao Bằng xác nhận, tỉnh có thêm một ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Bệnh nhân vừa trở về từ tỉnh Bình Dương, trên đường về có tiếp xúc với nhiều người trên máy bay và xe khách.

Theo thông tin từ Vietnamplus, tối 6/11, Sở y tế tỉnh Cao Bằng xác nhận, tỉnh có thêm một ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh.

Bệnh nhân vừa trở về từ tỉnh Bình Dương, trên đường về có tiếp xúc với nhiều người trên máy bay và xe khách.

Cụ thể, chị N.T.D. (sinh 1995, trú tại xóm Nà Quang, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh) làm việc tại một công ty ở phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh và tạm trú tại số nhà 192, phố Trần Hưng Đạo, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

SARS-CoV-2 1
Cao Bằng tiếp tục nhận thêm 1 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Internet

Ngày 3/11 chị D. đi máy bay từ sân bay Tân Sân Nhất, TP.HCM đến sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc18h, sau đó đón xe khách của nhà xe Vĩnh Dung, TP.Cao Bằng tại ngã ba Kim Anh, Hà Nội và di chuyển đến Cao Bằng lúc 3h30 ngày 4/11. Chị D. đã khai báo y tế tại Trạm Kiểm soát Quốc lộ 3.

Về đến bến xe khách thành phố Cao Bằng, chị D. tiếp tục bắt xe khách của nhà xe Thành Luân để về xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Vào khoảng 14h30 chị D. đến Trạm Y tế xã Đoài Dương khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị D. dương tính với SARS-CoV-2 - đây là trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai của tỉnh Cao Bằng kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam.

Ngay trong đêm 6/11, Sở y tế Cao Bằng chỉ đạo các cơ sở trực thuộc khẩn trương truy vết, tìm kiếm những hành khách đi cùng chuyến xe với chị D. tại Cao Bằng; khoanh vùng, cách ly các trường hợp tiếp xúc; chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Quang Hoà khẩn trương triển khai, đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, nhân lực để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 xét nghiệm Covid-19 ở Cao Bằng Cao Bằng

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