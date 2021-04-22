Cảnh báo: Nam thanh niên suýt mất mạng sau khi thái 1 củ hành ta nhỏ

Để chuẩn bị nấu bữa tối cho gia đình, nam thanh niên 25 tuổi rơi vào tình trạng phù nề toàn bộ mặt, hai mắt, hai mắt không thể mở, tức ngực, khó thở.

Theo thông tin từ Dân Việt, Trung tâm cấp cứu 115 bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, vừa ghi nhận một bệnh nhân nam 25 tuổi bị sốc phản vệ nặng.

Nam thanh niên có biểu hiện phù nề toàn bộ mặt, hai mắt, hai mắt không thể mở, tức ngực, khó thở - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi thái một củ hành ta nhỏ tầm 10 phút bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện phù nề toàn bộ mặt, hai mắt, hai mắt không thể mở, tức ngực, khó thở. Tình trạng bệnh nhân trở nên nghiêm trọng nên gia đình ngay lập tức đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng và lập tức cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Sau khi tiêm Adrenaline đường bắp (thuốc chống sốc phản vệ) bệnh nhân có dấu hiệu giảm khó thở, nhưng mặt, hai mắt vẫn sưng nề. Khoảng 20 phút sau cấp cứu bệnh nhân dần ổn định và chuyển điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện.

Theo các bác sĩ, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm... người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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